Врач объяснила, что случилось с экс-супругой Аршавина 

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Некоторое время назад она написала в инстаграме, что у нее сильно опухло лицо и деформировался нос и развился аутоиммунный некроз.

Снимки она разместила на своих страничках.

Время идет, но об улучшениях девушка ничего не пишет. Видимо, дело обстоит не лучшим образом.

Главный врач New Mama’s Сlinic Маргарита Мозалева рассказала, что подобная неприятность может случиться при осложнениях от пластики либо введения филеров, — информируют dni.ru.

Поскольку Алиса отрицает, что делала пластические операции, то, скорее всего, у нее реакция на косметологические процедуры.

Мозалева считает, что девушка могла сделать филеры в лицо, что противопоказано при имеющемся аутоиммунном заболевании.

Либо девушка недостаточно серьезно отнеслась к своему здоровью, либо косметолог не расспросила ее о наличии противопоказаний.

Как результат — иммунная система борется с введенными препаратами, в результате чего ткани воспаляются, разрушаются, отекают и болят.