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Врач объяснила, что случилось с экс-супругой Аршавина 

Ирина Лебедева 1 час назад
Врач объяснила, что случилось с экс-супругой Аршавина
Фото: Instagram
Алиса Казьмина борется с опасным заболеванием, уродующим внешность.
Некоторое время назад она написала в инстаграме, что у нее сильно опухло лицо и деформировался нос и развился аутоиммунный некроз.
Снимки она разместила на своих страничках.
Время идет, но об улучшениях девушка ничего не пишет. Видимо, дело обстоит не лучшим образом.
Главный врач New Mama’s Сlinic Маргарита Мозалева рассказала, что подобная неприятность может случиться при осложнениях от пластики либо введения филеров, — информируют dni.ru.
Поскольку Алиса отрицает, что делала пластические операции, то, скорее всего, у нее реакция на косметологические процедуры.
Мозалева считает, что девушка могла сделать филеры в лицо, что противопоказано при имеющемся аутоиммунном заболевании.
Либо девушка недостаточно серьезно отнеслась к своему здоровью, либо косметолог не расспросила ее о наличии противопоказаний.
Как результат — иммунная система борется с введенными препаратами, в результате чего ткани воспаляются, разрушаются, отекают и болят.
Как ранее писал «Рамблер», бывший член сборной России по футболу Андрей Аршавин не участвует в лечении тяжело больной бывшей супруги Алисы Казьминой.
На помощь женщине пришел её первый муж, фамилию которого она носит до сих пор.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Андрей Аршавин , Алиса Казьмина , СБОРНАЯ РОССИИ , Дни.Ру
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