Успенская заявила, что супруг 30 лет жил за ее счет 

Любовь Успенская разводится с мужем после долгих лет брака.

Впрочем, о чувствах речи нет — пара давно живет отдельно и даже в разных странах.

Однако официальное расставание грозит королеве русского шансона серьезными материальными потерями.

Дело в том, что в свое время они с Александром Плаксиным не заключили брачного контракта, и теперь имущество придется делить пополам.

При этом, по словам Успенской, доходы их с Плаксиным несопоставимы и 30 лет он роскошно жил за ее счет.

Об этом Любовь Залмановна рассказала в эфире телепередачи «Ты не поверишь!» на НТВ.

«Завещание надо делать обязательно. Содержание своего разглашать не буду. Если бы я была поумнее, то заключила бы с мужем в свое время брачный контракт. Он 30 лет меня использовал. Пожил за мой счет, а теперь он хочет все делить», — приводит слова певицы Экспресс Газета

При разделе имущества Плаксину может отойти неплохой куш.

Апартаменты в Америке, как выяснили журналисты, стоят примерно миллион долларов (75 мл рублей). Еще дороже оценивается загородное поместье Успенской — в 150 млн рублей.

Как ранее писал «Рамблер», около года назад произошел конфликт между Любовью Успенской и ее дочерью Татьяной.

После ссоры наследница певицы переехала в США и оттуда давала интервью, заявляя, что мать была жестока с ней и всегда завидовала.

Несмотря на это, исполнительница все еще ждет возвращения Татьяны домой и надеется на примирение.