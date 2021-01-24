Боня похвасталась шикарной квартирой в Монако 

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Условия большинству фолловеров покажутся прекрасными.

Квартира большая, обставлена современной красивой мебелью. Но главное — ее месторасположение.

Дом, насколько это можно увидеть в ролике, который телеведущая выложила в сторис инстаграма, выстроен с элементами современного ампира и несколько напоминает замок.

Он расположен на высоком берегу морской бухточки, и специальная лестница ведет прямо на пляж, закрепленный за кондоминиумом.

Вид с террасы -умопомрачительный. Зелень, горы, синее море…

«Спускаешься вниз, как в замке, и ты уже на пляже», — говорит Виктория.

Как ранее писал «Рамблер», экс-звезда «Дома-2» Виктория Боня заявила, что в первые годы жизни в Москве она была вынуждена жить в комнате коммунальной квартиры и даже на улице, сообщает News.ru.

По ее словам, всегда необходимо ценить «крышу над головой».