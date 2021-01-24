Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶
Выберите регион
Москва

Боня похвасталась шикарной квартирой в Монако 

Ирина Лебедева 1 час назад
Боня похвасталась шикарной квартирой в Монако
Фото: РИА Новости
Виктория Боня показала, в каких условиях они с дочерью живут в Монако.
Условия большинству фолловеров покажутся прекрасными.
Квартира большая, обставлена современной красивой мебелью. Но главное — ее месторасположение.
Дом, насколько это можно увидеть в ролике, который телеведущая выложила в сторис инстаграма, выстроен с элементами современного ампира и несколько напоминает замок.
Он расположен на высоком берегу морской бухточки, и специальная лестница ведет прямо на пляж, закрепленный за кондоминиумом.
Вид с террасы -умопомрачительный. Зелень, горы, синее море…
«Спускаешься вниз, как в замке, и ты уже на пляже», — говорит Виктория.
Как ранее писал «Рамблер», экс-звезда «Дома-2» Виктория Боня заявила, что в первые годы жизни в Москве она была вынуждена жить в комнате коммунальной квартиры и даже на улице, сообщает News.ru.
По ее словам, всегда необходимо ценить «крышу над головой».
Видео дня. В США скончался тележурналист Ларри Кинг
Комментарии 1
Шоу-бизнес , Виктория Боня
Читайте также
Новости партнеров
Видео
UFC показал видео поражения Макгрегора
00:27
UFC показал видео поражения Макгрегора
Шоу-бизнес
Чешская горнолыжница на высокой скорости протаранила ограждения и попала на видео
01:52
Чешская горнолыжница на высокой скорости протаранила ограждения и попала на видео
Происшествия
Полицейский автомобиль протаранил толпу в США и попал на видео
00:30
Полицейский автомобиль протаранил толпу в США и попал на видео
Происшествия
Стюардесса станцевала в мини-юбке в проходе самолета и попала на видео
00:15
Стюардесса станцевала в мини-юбке в проходе самолета и попала на видео
Общество
Туристы поплавали в Черном море и попали на видео
00:05
Туристы поплавали в Черном море и попали на видео
Общество
Пьяный водитель сделал сальто и попал на видео
01:26
Пьяный водитель сделал сальто и попал на видео
Происшествия
Автомобиль на ралли в Карелии влетел в зрителей и попал на видео
00:49
Автомобиль на ралли в Карелии влетел в зрителей и попал на видео
Происшествия
Ожесточенная схватка двух тигров попала на видео
01:17
Ожесточенная схватка двух тигров попала на видео
В мире
Наезд поезда на пешехода в Петербурге попал на видео
00:17
Наезд поезда на пешехода в Петербурге попал на видео
Происшествия
Потоп в доме на улице Гарибальди сняли на видео
00:30
Потоп в доме на улице Гарибальди сняли на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение