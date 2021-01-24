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Москва

Наследство теперь под вопросом: Шукшина заявила, что отменяет развод с Алибасовым 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Шукшина передумала разводиться с Алибасовым
Фото: globallookpress.com
Лидия Федосеева-Шукшина и Бари Алибасов намерены воссоединиться и наладить отношения. Народная артистка решила отозвать решение суда о разводе. В свою очередь основатель группы «На-на» отказался от претензий на ее квартиру. Они вместе позвонили адвокату актрисы и озвучили свое волеизъявление.

«Мы подали апелляционную жалобу на решение суда о разводе. Собеседование сторон еще не назначено, жалобу пока не рассмотрели», — рассказала КП адвокат Юлия Вербицкая.

Напомним, суд о разводе состоялся в конце прошлого года, но еще не вступил в силу. Он стал следствием судебной тяжбы за 1-комнатную квартиру Шукшиной в Новой Москве, которая была подарена Алибасову, а потом быстро переписана им на помощника.
Юрист Лидии Николаевны выиграл суд, а Алибасов подал апелляцию, желая оспорить его резюме. Как пишет КП, люди из окружения продюсера не очень довольны примирительным решением звездной четы, ведь Бари Каримович в последнее время испытывает серьезные проблемы со здоровьем. (Сейчас он находится в клинике под капельницей в реанимации, попав сюда с наркологическими проблемами).
По данным издания, Шукшина при нынешнем положении дел (когда решение суда о разводе не вступило в силу) по сути имеет те же права, какие были у нее до заседания. То есть может претендовать на имущество Алибасова. И, если предположить, что случится страшное с 73-летним мужчиной, она может получить половину нажитого им при отсутствии завещания и четверть, при его наличии (обязательная доля для жены).
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Шоу-бизнес , Лидия Федосеева-шукшина , Юлия Вербицкая , Бари Алибасов , Москва
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