У худрука «Ералаша» Грачевского нашелся внебрачный сын

Журналисты узнали о том, что у недавно умершего худрука «Ералаша» Бориса Грачевского есть взрослый внебрачный сын.

Его мама -Татьяна Красикова, сотрудница детского лагеря «Орленок».

Максиму уже 36 лет, он в Москве , занимается ресторанным бизнесом, — пишет «Вечерняя Москва».

Максим согласился ответить на вопросы журналистов. Молодой человек сказал, что не держит зла на отца, который не интересовался его жизнью и не помогал материально.

Напротив, он благодарен Грачевскому за то, что появился на свет и за хорошую генетику.

Они прекрасно жили с мамой, которая делала все, чтобы мальчик ни в чем не нуждался.

Также Максим сказал, что не будет претендовать на наследство режиссера, оно, по его мнению, должно достаться семье, с которой тот жил.

Как ранее сообщал «Рамблер», Грачевский умер 14 января на 72-м году жизни. В декабре он попал в больницу с коронавирусом.

По данным «Московского комсомольца», у режиссера было 85-процентное поражение легких.