У худрука «Ералаша» Грачевского нашелся внебрачный сын

Журналисты узнали о том, что у недавно умершего худрука «Ералаша» Бориса Грачевского есть взрослый внебрачный сын.
Его мама -Татьяна Красикова, сотрудница детского лагеря «Орленок».
Максим согласился ответить на вопросы журналистов. Молодой человек сказал, что не держит зла на отца, который не интересовался его жизнью и не помогал материально.
Напротив, он благодарен Грачевскому за то, что появился на свет и за хорошую генетику.
Они прекрасно жили с мамой, которая делала все, чтобы мальчик ни в чем не нуждался.
Также Максим сказал, что не будет претендовать на наследство режиссера, оно, по его мнению, должно достаться семье, с которой тот жил.
Как ранее сообщал «Рамблер», Грачевский умер 14 января на 72-м году жизни. В декабре он попал в больницу с коронавирусом.
По данным «Московского комсомольца», у режиссера было 85-процентное поражение легких.