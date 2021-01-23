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Москва

У Грачевского нашелся внебрачный сын 

Ирина Лебедева 18 минут назад
У худрука «Ералаша» Грачевского нашелся внебрачный сын
Фото: РИА Новости
Журналисты узнали о том, что у недавно умершего худрука «Ералаша» Бориса Грачевского есть взрослый внебрачный сын.
Его мама -Татьяна Красикова, сотрудница детского лагеря «Орленок».
Максиму уже 36 лет, он в Москве, занимается ресторанным бизнесом, — пишет «Вечерняя Москва».
Максим согласился ответить на вопросы журналистов. Молодой человек сказал, что не держит зла на отца, который не интересовался его жизнью и не помогал материально.
Напротив, он благодарен Грачевскому за то, что появился на свет и за хорошую генетику.
Они прекрасно жили с мамой, которая делала все, чтобы мальчик ни в чем не нуждался.
Также Максим сказал, что не будет претендовать на наследство режиссера, оно, по его мнению, должно достаться семье, с которой тот жил.
Как ранее сообщал «Рамблер», Грачевский умер 14 января на 72-м году жизни. В декабре он попал в больницу с коронавирусом.
По данным «Московского комсомольца», у режиссера было 85-процентное поражение легких.
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