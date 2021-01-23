Риту Дакоту госпитализировали на Бали

Певица Рита Дакота отдыхала с семьей на Бали . И в один из дней девушка настолько плохо себя почувствовала, что пришлось отправляться в местный госпиталь.

Об этой истории она рассказала в инстаграме.

«В общем, пару дней назад мы с Федей приехали к Владу забирать Мию. И на ровном месте, просто без единой причины, меня вдруг скрутила адская невыносимая боль внизу живота. Ни согнуться, ни разогнуться я не могла, просто лежала на боку, не в силах дышать от боли.

В глазах потемнело, руки и ноги онемели, я прямо чувствовала, что происходит что-то страшное, медленно теряя сознание от боли. Федя не растерялся и за пару минут домчал меня до неотложки bimc, что чудом оказалась рядом».

Риту обследовали, и обнаружили очень неприятные проблемы.

«Через какое-то время к нам в палату пришла врач и сказала, что видит на снимке … два больших новообразования непонятного происхождения».

Конечно, и Дакота, и ее близкие пережили страшные часы до тех пор, пока не был установлен окончательный диагноз.

Рита очень боялась, что это — онкология, и за короткое время попыталась переосмыслить свою жизнь.

К счастью, у нее определили всего лишь две кисты, которые перекрутились и пережали кровоток внутренних органов.

Ничего фатального, нужно наблюдаться, лечиться, возможно — планово оперироваться.

Но, по сравнению с тем, что могло быть, это сущие пустяки.

«Киста, спасибо, Боженька! Ура! Я люблю тебя, киста!» — радуется певица.