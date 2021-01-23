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Москва

Дакота поблагодарила судьбу за свою болезнь 

Ирина Лебедева 11 минут назад
Риту Дакоту госпитализировали на Бали
Фото: Instagram
Певица Рита Дакота отдыхала с семьей на Бали. И в один из дней девушка настолько плохо себя почувствовала, что пришлось отправляться в местный госпиталь.
Об этой истории она рассказала в инстаграме.

«В общем, пару дней назад мы с Федей приехали к Владу забирать Мию. И на ровном месте, просто без единой причины, меня вдруг скрутила адская невыносимая боль внизу живота. Ни согнуться, ни разогнуться я не могла, просто лежала на боку, не в силах дышать от боли.

В глазах потемнело, руки и ноги онемели, я прямо чувствовала, что происходит что-то страшное, медленно теряя сознание от боли. Федя не растерялся и за пару минут домчал меня до неотложки bimc, что чудом оказалась рядом».

Риту обследовали, и обнаружили очень неприятные проблемы.

«Через какое-то время к нам в палату пришла врач и сказала, что видит на снимке … два больших новообразования непонятного происхождения».

Конечно, и Дакота, и ее близкие пережили страшные часы до тех пор, пока не был установлен окончательный диагноз.
Рита очень боялась, что это — онкология, и за короткое время попыталась переосмыслить свою жизнь.
К счастью, у нее определили всего лишь две кисты, которые перекрутились и пережали кровоток внутренних органов.
Ничего фатального, нужно наблюдаться, лечиться, возможно — планово оперироваться.
Но, по сравнению с тем, что могло быть, это сущие пустяки.

«Киста, спасибо, Боженька! Ура! Я люблю тебя, киста!» — радуется певица.

Как ранее писал «Рамблер», в августе Рита Дакота сообщила подписчикам, что заболела коронавирусом.
По ее словам, инфекция была выявлена у нее только с третьего раза.
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Шоу-бизнес , Рита Дакота
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