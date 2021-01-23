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Врач объяснил, как сын Началовой мог родиться после ее смерти 

Ирина Лебедева 38 минут назад
Врач объяснил рождение сына Началовой после смерти певицы
Фото: РИА Новости
Юлия Началова ушла из жизни в марте 2019 года. Все знают, что у нее осталась дочь, которая живет с бабушкой и дедушкой.
И вдруг публику ошарашила новость: у Юлии в Нижнем Новгороде растет сын.
Журналисты 7 Дней разобрались в этой невероятной истории. По словам инсайдера, ребенок растет с отцом, ее последним гражданским супругом, Вячеславом Кудрей.
Мужчина работает судьей, он помогал Юлии оформлять раздел квартиры с Александром Фроловым.
Юлия и Вячеслав хотели родить ребенка. Но, в связи с проблемами со здоровьем Началовой, врачи предложили процедуру ЭКО.
Тогда же и были заморожены яйцеклетки женщины.
После смерти певицы ее биоматериал могли использовать, и на свет появился ее сын.
Издание приводит слова специалиста по вопросам репродуктивного здоровья на территории РФ Бориса Лордкипанидзе.
Он рассказал, что бывали случаи, когда малышей рождали и через 20 лет после заморозки биоматериала.
Основная проблема в том, как официально регистрировать ребенка. Тут могут быть сложности.
Вячеслав не дает никому комментариев по этому вопросу, но он профессиональный юрист, так что все должно быть сделано в соответствии с законом.
А в целом, как оказывается, в этой ситуации, кроме романтико-трогательной составляющей, нет ничего особенного.
Свой биоматериал отдают на криоконсервацию многие известные личности.
Это, к примеру, Ким Кардашьян и Пэрис Хилтон, Анна Семенович и Алла Пугачева.
Кстати, ее Лиза и Гарри смогли появиться на свет благодаря замороженным еще в 2002 году яйцеклеткам.
Как ранее писал «Рамблер», у певицы Юлии Началовой не рождался ребенок после ее смерти. Об этом певец Александр Панайотов заявил «Комсомольской правде».
Он со 100-процентной уверенностью заявил, что этого не может быть. Певец отметил, что достаточно близко общается с семьей Началовой. Также он рассказал, что певица не встречалась с Кудрей, они лишь дружили.
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Комментарии 2
Шоу-бизнес , Вячеслав Кудря , Александр Фролов , Юлия Началова , Анна Семенович , Александр Панайотов , КИМ КАРДАШЬЯН , Пэрис Хилтон , Алла Пугачева , Комсомольская правда
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