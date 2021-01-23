Врач объяснил рождение сына Началовой после смерти певицы

Юлия Началова ушла из жизни в марте 2019 года. Все знают, что у нее осталась дочь, которая живет с бабушкой и дедушкой.

И вдруг публику ошарашила новость: у Юлии в Нижнем Новгороде растет сын.

Журналисты 7 Дней разобрались в этой невероятной истории. По словам инсайдера, ребенок растет с отцом, ее последним гражданским супругом, Вячеславом Кудрей

Мужчина работает судьей, он помогал Юлии оформлять раздел квартиры с Александром Фроловым

Юлия и Вячеслав хотели родить ребенка. Но, в связи с проблемами со здоровьем Началовой, врачи предложили процедуру ЭКО.

Тогда же и были заморожены яйцеклетки женщины.

После смерти певицы ее биоматериал могли использовать, и на свет появился ее сын.

Издание приводит слова специалиста по вопросам репродуктивного здоровья на территории РФ Бориса Лордкипанидзе.

Он рассказал, что бывали случаи, когда малышей рождали и через 20 лет после заморозки биоматериала.

Основная проблема в том, как официально регистрировать ребенка. Тут могут быть сложности.

Вячеслав не дает никому комментариев по этому вопросу, но он профессиональный юрист, так что все должно быть сделано в соответствии с законом.

А в целом, как оказывается, в этой ситуации, кроме романтико-трогательной составляющей, нет ничего особенного.

Свой биоматериал отдают на криоконсервацию многие известные личности.

Кстати, ее Лиза и Гарри смогли появиться на свет благодаря замороженным еще в 2002 году яйцеклеткам.

Как ранее писал «Рамблер», у певицы Юлии Началовой не рождался ребенок после ее смерти. Об этом певец Александр Панайотов заявил «Комсомольской правде».

Он со 100-процентной уверенностью заявил, что этого не может быть. Певец отметил, что достаточно близко общается с семьей Началовой. Также он рассказал, что певица не встречалась с Кудрей, они лишь дружили.