Ещё
Далее:
Читайте также:
Самый скандальный эротический фильм 21 века
Самый скандальный эротический фильм 21 века Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

Бари Алибасов переписал завещание на свою обезьяну Машу 

Вечерняя Москва 1 час назад
Бари Алибасов переписал завещание на свою обезьяну
Фото: РИА Новости
Продюсер Бари Алибасов уже несколько месяцев плохо себя чувствует, он часто находится в больнице. Журналисты передачи «Ты не поверишь!» на НТВ сообщили, что недавно музыкант переписал завещание на свою домашнюю обезьяну Машу.
Животное стало любимцем продюсера.
В последнее время Алибасова преследуют неприятности — недавно он упал с лестницы, до этого отравился таблетками. Также ходят слухи, что у продюсера болезнь Альцгеймера.
Солисты группы «На-На» считают, что Алибасова используют его близкие, которые пытаются заработать на плохом самочувствии знаменитости. Но музыканты не хотят вмешиваться в семейные дела продюсера.
Сын Алибасова пожаловался в полицию на клевету
Ранее сообщалось, что Бари Алибасова госпитализировали в одну из московских клиник. Продюсер будет находиться в больнице четыре дня. Сын продюсера отметил, что у Алибасова наблюдается плохое кровоснабжение головного мозга, проблемы с участком, отвечающим за оперативную память.
Видео дня. Житель Тулы сдаёт себя в аренду за 689 рублей из-за скуки и спора
Вечерняя Москва: последние новости
«Артистов вываливают в грязи»: Королева возмутилась скандалом вокруг Пугачевой «Артистов вываливают в грязи»: Королева возмутилась скандалом вокруг Пугачевой «Очень волновалась»: Цымбалюк-Романовская рассказала о первой ночи с Джигарханяном «Очень волновалась»: Цымбалюк-Романовская рассказала о первой ночи с Джигарханяном «Она объявила, что ждать меня не будет»: Сюткин рассказал, почему распался его первый брак «Она объявила, что ждать меня не будет»: Сюткин рассказал, почему распался его первый брак
Комментарии 11
Шоу-бизнес , Бари Алибасов , НТВ , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Стюардесса станцевала в мини-юбке в проходе самолета и попала на видео
00:15
Стюардесса станцевала в мини-юбке в проходе самолета и попала на видео
Общество
Туристы поплавали в Черном море и попали на видео
00:05
Туристы поплавали в Черном море и попали на видео
Общество
Пьяный водитель сделал сальто и попал на видео
01:26
Пьяный водитель сделал сальто и попал на видео
Происшествия
Автомобиль на ралли в Карелии влетел в зрителей и попал на видео
00:49
Автомобиль на ралли в Карелии влетел в зрителей и попал на видео
Происшествия
Ожесточенная схватка двух тигров попала на видео
01:17
Ожесточенная схватка двух тигров попала на видео
В мире
Наезд поезда на пешехода в Петербурге попал на видео
00:17
Наезд поезда на пешехода в Петербурге попал на видео
Происшествия
Потоп в доме на улице Гарибальди сняли на видео
00:30
Потоп в доме на улице Гарибальди сняли на видео
Происшествия
Момент взрыва на рынке в Краснодаре попал на видео
00:53
Момент взрыва на рынке в Краснодаре попал на видео
Происшествия
Россиянин пострелял из автомата на свадьбе друга и попал на видео
00:40
Россиянин пострелял из автомата на свадьбе друга и попал на видео
Происшествия
Мужчина разбил огнетушителем стекло в автобусе и попал на видео
00:22
Мужчина разбил огнетушителем стекло в автобусе и попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение