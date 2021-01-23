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Москва

Манукян открестился от обвинения в изменах и избиении 

Ирина Лебедева 33 минуты назад
Манукян опроверг слова Бузовой о домашнем насилии
Фото: Instagram
Давид Манукян, которого Ольга Бузова обвинила в том, что он ее бил и гулял налево, до сих пор не давал комментариев о случившемся.
И вот он впервые высказался по поводу этой информации.
Давид заявил, что он никогда не поднимал руку на любимую, а также не изменял ей.
Его слова озвучил в видеоролике его знакомый, блогер Приятный Ильдар.
Ильдар несколько раз обращался к Даве, чтобы понять, что все-таки произошло, и в итоге тот ему коротко ответил.
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«Бро, извини, но мне сейчас вообще не до этого. Люблю тебя, но сегодня не то время. Никогда не изменял и не бил».
Как ранее сообщал «Рамблер», рэпер и блогер Давид Манукян разместил в своем Инстаграм-аккаунте видеоролик с танцовщицей Дарьей Палей.
В комментариях фанаты предположили, что это его новая возлюбленная.
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Шоу-бизнес , Давид Манукян , Ольга Бузова
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