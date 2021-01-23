Манукян опроверг слова Бузовой о домашнем насилии

Давид Манукян , которого Ольга Бузова обвинила в том, что он ее бил и гулял налево, до сих пор не давал комментариев о случившемся.

И вот он впервые высказался по поводу этой информации.

Давид заявил, что он никогда не поднимал руку на любимую, а также не изменял ей.

Его слова озвучил в видеоролике его знакомый, блогер Приятный Ильдар.

Ильдар несколько раз обращался к Даве, чтобы понять, что все-таки произошло, и в итоге тот ему коротко ответил.

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«Бро, извини, но мне сейчас вообще не до этого. Люблю тебя, но сегодня не то время. Никогда не изменял и не бил».

Как ранее сообщал «Рамблер», рэпер и блогер Давид Манукян разместил в своем Инстаграм-аккаунте видеоролик с танцовщицей Дарьей Палей.

В комментариях фанаты предположили, что это его новая возлюбленная.