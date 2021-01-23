Розенбаум рассказал, как помирился с Шуфутинским

Шуфутинский исполнял песни многих известных авторов. К примеру, Крутого, Митяева, Добрынина, Розенбаума. В те давние годы к авторским правам относились не столь серьезно, поэтому проблем у певца не было. Со всеми, кроме Розенбаума.

«Когда я увидел и услышал Шуфутинского, я от счастья чуть с ума не сошел — мои песни, классные аранжировки, все красиво так сделано. А потом, когда я поехал за рубеж, у меня спрашивали, почему я пою песни Шуфутинского. Тогда меня это конечно задело, потому что 90% песен, которые тогда создали ему успех, это были мои произведения», — приводит слова музыканта ТВ «Звезда».

Разгорелся скандал, вылившийся в многолетний конфликт.

Но прошло время, и противостояние уже стало смешным.

Сейчас артисты не только нормально общаются, но и зачастую вместе выступают.

«Мы — нормальные люди. Какое-то время не общались, но сейчас уже давно-давно все хорошо. Мы хотим программу сделать, потому что мои песни, которые Миша спел, они знаковые достаточно для него, а для меня уж тем более. Поэтому почему нам не спеть их вместе?» — рассказал Розенбаум.

Как ранее писал «Рамблер», знаменитая лысина, как и пышные усы, уже давно стали ярким элементом внешнего образа исполнителя "Вальса Бостона".

Недавно поклонники знаменитого артиста во время данного им онлайн-эфира смогли узнать, как и когда Розенбаум примерил на себя этот образ.

Певец поведал, что он с 25 лет не нуждается в услугах парикмахеров.