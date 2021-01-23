Чехова пожаловалась на проблемы с памятью 

Анфиса Чехова сообщила поклонникам, что у нее реальные сложности с памятью.

В инстаграме она призналась, что забывает буквально все — лица и имена людей, адреса, важные события, время, даты.

С трудом пользуется механическими часами, мучается, совершая простейшие действия сложения — вычитания.

«Я всегда опаздываю! И я ужасно рассеяна. Я не помню половину людей, с которыми знакомилась, и, если честно, с трудом вспоминаю что делала вчера, а уж что я делала в каком месяце и году — это вообще целая проблема откопать в памяти», — написала Чехова в микроблоге.

Действительно, так жить работающему человеку крайне неудобно. Если бы не помощница, Анфиса бы постоянно опаздывала на встречи и даже на самолет.

«Но есть и плюсы: я не помню зла, которое мне делали. Помню, что человек не очень хороший, но вот что конкретно плохого он мне сделал, хоть убей, не помню, и поэтому со временем решаю, что мне показалось, что было между нами что-то плохое…и продолжаю нормально общаться», — пошутила телеведущая.

Фолловеры заволновались, ибо подобные симптомы ни о чем хорошем не говорят.

«Вы болеете? У вас очень уставший вид…Не надо больше худеть…», «У вас реально проблемы, так переедете кого-то машиной и не заметите, может это рассеянный склероз, а не ваш характер и особенность… провериться не мешало бы…»

Как ранее писал «Рамблер», накануне дня рождения Анфиса Чехова впервые за несколько лет кардинально сменила имидж.