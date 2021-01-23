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Москва

Сын Алибасова пожаловался в полицию на клевету 

Ирина Лебедева 1 час назад
Сын Алибасова пожаловался в полицию на клевету
Фото: Instagram
Сын Бари Алибасова счел себя оклеветанным и попросил полицию провести проверку информации, которая недавно появилась в СМИ.
Несколько ранее Бари-младший окончательно испортил отношения с помощником своего отца Вадимом Горжанкиным, и в итоге его уволил. По словам Алибасова, уволил за мошенничество.
Комментируя ситуацию, Горжанкин, частности, сообщил журналистам, что сын продюсера запирает отца дома против его воли.

"Накануне в полицию поступило сообщение от сына Бари Алибасова, который попросил провести проверку по факту размещения в СМИ бывшим помощником музыканта Вадимом Горжанкиным информации о том, что сын якобы насильно удерживал у себя дома своего отца Бари Алибасова", — сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник.

"В настоящее время в отношении Бари Алибасова противоправных действий не допущено. По фактам, изложенным в заявлении, началась проверка»

Как ранее писал «Рамблер», бывшая супруга Бари Алибасова Лидия Федосеева-Шукшина забила тревогу, поскольку продюсер перестал выходить из дома и отвечать на звонки.
Адвокат актрисы Юлия Вербицкая-Линник заявила, что Федосеева-Шукшина готова обратиться с заявлением в полицию о том, что Алибасова держат в заложниках.
19 января актриса хотела попасть в квартиру мужа, но ей никто не открыл.
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Шоу-бизнес , Лидия Федосеева-шукшина , Бари Алибасов , ИТАР-ТАСС
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