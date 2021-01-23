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Москва

Манукян променял Бузову на юную танцовщицу 

Ирина Лебедева 1 час назад
Манукян променял Бузову на юную танцовщицу
Фото: Instagram
Стало известно, из-за кого разрушился союз Ольги Бузовой и Давида Манукяна.
Как установили журналисты, это Дарья Палей, его партнерша по «Танцам со звездами». Они и познакомились на этой передаче, — сообщила Экспресс Газета.
Дарье 23 года, она хореограф. У нее двухлетняя дочка, и она замужем.
В отличие от публичного скандала с расставанием Давы и Ольги Бузовой, про личную жизнь Палей пока почти ничего не известно.
Но однако красотка-блондинка активно размещает в социальной сети совместные с Манукяном фотографии.
Фолловеры теряются в догадках: планирует ли девушка серьезные отношения с экс-возлюбленным Бузовой, или же все эти истории — очередная пиар-кампания?
Как ранее писал «Рамблер», певица Ольга Бузова и блогер Давид Манукян никогда не были женаты, а новости об их скандальном расставании — «черный пиар».
Об этом заявила радиостанции «Говорит Москва» ведущая программы «Давай поженимся» Роза Сябитова.
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Шоу-бизнес , Давид Манукян , Роза Сябитова , Радиостанция "Говорит Москва"
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