Манукян променял Бузову на юную танцовщицу 

Стало известно, из-за кого разрушился союз Ольги Бузовой и Давида Манукяна

Как установили журналисты, это Дарья Палей, его партнерша по «Танцам со звездами». Они и познакомились на этой передаче, — сообщила Экспресс Газета.

Дарье 23 года, она хореограф. У нее двухлетняя дочка, и она замужем.

В отличие от публичного скандала с расставанием Давы и Ольги Бузовой, про личную жизнь Палей пока почти ничего не известно.

Но однако красотка-блондинка активно размещает в социальной сети совместные с Манукяном фотографии.

Фолловеры теряются в догадках: планирует ли девушка серьезные отношения с экс-возлюбленным Бузовой, или же все эти истории — очередная пиар-кампания?