Алибасов попал в реанимацию из-за алкогольной интоксикации 

Все новости на карте

В последнее время в СМИ и социальных сетях появлялась не слишком обнадеживающая информация о состоянии Бари Алибасова

Писали, что шоумен закрыт в квартире, что соседи даже вызывали полицию из-за криков о помощи.

Продюсер чрезмерно налегал на спиртные напитки, и его здоровье всерьез пошатнулось.

Алибасов-младший вынужден был отвезти отца в больницу. Об этом рассказал 5 Канал.

Сначала Бари Каримовича поместили в отделение наркологии, но тут же, после осмотра, отправили в реанимацию

Сейчас пациент лежит под капельницей, дальнейшее лечение, его длительность и сложность, будут зависеть от результатов анализов, а также от того, что покажет предписанная врачами энцефалограмма головного мозга.

Как ранее сообщал «Рамблер», актриса Лидия Федосеева-Шукшина и ее бывший муж продюсер Бари Алибасов не расстались после развода.

Об этом сын последнего Бари Алибасов-младший рассказал «СтарХиту».