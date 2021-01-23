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Алибасов попал в реанимацию из-за алкогольной интоксикации 

Ирина Лебедева 45 минут назад
Алибасов попал в реанимацию из-за алкогольной интоксикации
Фото: РИА Новости
В последнее время в СМИ и социальных сетях появлялась не слишком обнадеживающая информация о состоянии Бари Алибасова.
Писали, что шоумен закрыт в квартире, что соседи даже вызывали полицию из-за криков о помощи.
Продюсер чрезмерно налегал на спиртные напитки, и его здоровье всерьез пошатнулось.
Алибасов-младший вынужден был отвезти отца в больницу. Об этом рассказал 5 Канал.
Сначала Бари Каримовича поместили в отделение наркологии, но тут же, после осмотра, отправили в реанимацию
Сейчас пациент лежит под капельницей, дальнейшее лечение, его длительность и сложность, будут зависеть от результатов анализов, а также от того, что покажет предписанная врачами энцефалограмма головного мозга.
Как ранее сообщал «Рамблер», актриса Лидия Федосеева-Шукшина и ее бывший муж продюсер Бари Алибасов не расстались после развода.
Об этом сын последнего Бари Алибасов-младший рассказал «СтарХиту».
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Шоу-бизнес , Лидия Федосеева-шукшина , Бари Алибасов , StarHit
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