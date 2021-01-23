Асмус показала грудь 

Вот и на этот раз она выложила «обнаженку». Кристина достаточно откровенно показала грудь.

В подписи к снимку Асмус выставила только хэштеги. Зато очень много и какие! Звезда основательно потрудилась — и получилось действительно смешно.

"#гдесиськи

#безгариканеинтересна

#блондинкойлучше

#блудницакрис

#подгузеевукосишь

#годныйпушап

#такиостанетсяодна

#текст2снимаете"

Фолловеры оценили.

“Лучшие хэштеги”, “Браво! Юмор в любых жизненных ситуациях бесценен!”

Как ранее сообщал «Рамблер», сейчас в инстаграме актрисы появляется все больше посторонних мужчин.