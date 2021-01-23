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Москва

Асмус показала грудь 

Ирина Лебедева 1 час назад
Асмус показала грудь
Фото: Instagram
Кристина Асмус продолжает развлекаться. После развода с Гариком Харламовым девушка часто дразнит подписчиков откровенными фотографиями.
Вот и на этот раз она выложила «обнаженку». Кристина достаточно откровенно показала грудь.
В подписи к снимку Асмус выставила только хэштеги. Зато очень много и какие! Звезда основательно потрудилась — и получилось действительно смешно.
"#гдесиськи
#безгариканеинтересна
#блондинкойлучше
#блудницакрис
#подгузеевукосишь
#годныйпушап
#такиостанетсяодна
#текст2снимаете"
Фолловеры оценили.

“Лучшие хэштеги”, “Браво! Юмор в любых жизненных ситуациях бесценен!”

Как ранее сообщал «Рамблер», сейчас в инстаграме актрисы появляется все больше посторонних мужчин.
Асмус показывает, что на личном фронте у нее все в порядке. В качестве доказательства она периодически постит букеты от анонимных поклонников.
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Шоу-бизнес , Гарик Харламов , Кристина Асмус
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