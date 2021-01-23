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Кристина Асмус оголила грудь 

New Magazine 32 минуты назад
Кристина Асмус оголила грудь
Фото: РИА Новости
После развода с Гариком Харламовым в инстаграме Кристины Асмус все чаще стали появляться откровенные фотографии. На это не раз ей указывали фанаты, мол после развода девушка заскучала. На этот раз звезда «Интернов» показала грудь.
Фото не сопровождалось никаким текстом. Только много хэштегов #откудасиськи #безгариканеинтересна #блудницакрис #точнонедотрах #сколькостоитночь и прочие в том же духе. Под фото просто шквал комментариев от подписчиков.

“Лучшие хэштеги”, «Извини, что фотка похожа на анкету путаны». Некоторые поклонники оценили чувство юмора актрисы: «Браво! Юмор в любых жизненных ситуациях бесценен!»

Кристина Асмус и Гарик Харламов развелись в прошлом году. Однако сейчас у актрисы новый тайный поклонник. Периодически она выкладывает в инстаграм фотографии букетов, которые он ей дарит.
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Шоу-бизнес , Гарик Харламов , Кристина Асмус
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