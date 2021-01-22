Ещё
Далее:
Читайте также:
Николь Кидман в эротической драме
Николь Кидман в эротической драме Без стеснения ⟶
Выберите регион
Москва

Константин Ивлев сделал предложение возлюбленной в прямом эфире 

Вероника Полынина 35 минут назад
Константин Ивлев сделал предложение возлюбленной в прямом эфире
Фото: Instagram
Звезда кулинарных реалити-шоу Константин Ивлев сделал предложение молодой возлюбленной в телеэфире.

«Лера, я тебя люблю и хочу всегда быть с тобой! Я хочу, чтобы ты была той единственной, о которой поет Баста: «Найти свою одну-единственную». Я хочу, чтобы ты была тем человеком, который бы меня во всем поддерживал, стала для меня настоящим другом, братом, товарищем, ну и далее все эпитеты, которые можно применить по отношению к красивой девушке. Лер, пожалуйста, ну, пожалуйста, выйди за меня замуж, а?» — произнес Ивлев в новом сезоне реалити-шоу «Четыре свадьбы», его слова приводит «Пятый канал».

Возлюбленная 47-летнего шеф-повара Валерия Куденкова ответила на предложение руки и сердца в «сторис» Instagram. Она опубликовала фото телеэкрана и подписала внизу: «Даааааа».
Как писал «Рамблер», в июне 2020 года стало известно о разводе Константина Ивлева с женой Марией после 23 лет брака. У супругов есть 21-летний сын Матвей и 6-летняя дочь Маша. В конце того же месяца стало известно о новом романе Ивлева с 28-летней студенткой МГУ Валерией Куденковой. По словам девушки, они познакомились на рынке, когда выбирали черешню.
Видео дня. Звезды шоу-бизнеса рассказывают о беременности
Комментарии 1
Шоу-бизнес
Читайте также
Новости партнеров
Видео
День рождения Бузовой обернулся скандалом с ее возлюбленным
00:20
День рождения Бузовой обернулся скандалом с ее возлюбленным
Шоу-бизнес
Переросшие в драку нежности супругов в лифте попали на видео
04:35
Переросшие в драку нежности супругов в лифте попали на видео
Происшествия
Опубликовано видео акта самосожжения человека в Минске
00:47
Опубликовано видео акта самосожжения человека в Минске
Происшествия В мире
Россиянину помешали взорвать силовиков в Башкирии
01:04
Россиянину помешали взорвать силовиков в Башкирии
Происшествия Криминал
Бузову раскритиковали после разрыва с Манукяном
01:02
Бузову раскритиковали после разрыва с Манукяном
Шоу-бизнес
Щетка автомойки запустила рабочего «в космос»
01:03
Щетка автомойки запустила рабочего «в космос»
Происшествия
Глыба льда рухнула на россиянку с коляской во Владивостоке
00:52
Глыба льда рухнула на россиянку с коляской во Владивостоке
Происшествия
В Балашихе пожарные сняли на видео экшн во время тушения
00:33
В Балашихе пожарные сняли на видео экшн во время тушения
Происшествия Новости Москвы
«Ходим по Приорам»: россияне вынуждены откапывать авто
00:41
«Ходим по Приорам»: россияне вынуждены откапывать авто
Общество
Водитель без прав на иномарке сбил мужчину на тротуаре
00:23
Водитель без прав на иномарке сбил мужчину на тротуаре
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение