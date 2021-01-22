Константин Ивлев сделал предложение возлюбленной в прямом эфире 

Звезда кулинарных реалити-шоу Константин Ивлев сделал предложение молодой возлюбленной в телеэфире.
«Лера, я тебя люблю и хочу всегда быть с тобой! Я хочу, чтобы ты была той единственной, о которой поет Баста: «Найти свою одну-единственную». Я хочу, чтобы ты была тем человеком, который бы меня во всем поддерживал, стала для меня настоящим другом, братом, товарищем, ну и далее все эпитеты, которые можно применить по отношению к красивой девушке. Лер, пожалуйста, ну, пожалуйста, выйди за меня замуж, а?» — произнес Ивлев в новом сезоне реалити-шоу «Четыре свадьбы», его слова приводит «Пятый канал».
Возлюбленная 47-летнего шеф-повара Валерия Куденкова ответила на предложение руки и сердца в «сторис» Instagram. Она опубликовала фото телеэкрана и подписала внизу: «Даааааа».
Как писал «Рамблер», в июне 2020 года стало известно о разводе Константина Ивлева с женой Марией после 23 лет брака. У супругов есть 21-летний сын Матвей и 6-летняя дочь Маша. В конце того же месяца стало известно о новом романе Ивлева с 28-летней студенткой МГУ Валерией Куденковой. По словам девушки, они познакомились на рынке, когда выбирали черешню.