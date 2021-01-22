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Ковальчук легла в постель с посторонним мужчиной 

Елена Прошина 47 минут назад
Замужняя Ковальчук в новом клипе легла в постель с посторонним мужчиной
Фото: РИА Новости
Замужняя певица Юлия Ковальчук сняла откровенный клип на песню «Пока», в котором легла в постель с посторонним мужчиной. Об этом пишет «Дни.ру».
По данным издания, фанаты неоднозначно оценили новую работу артистки, в которой был ряд постельных сцен.

«Мы пойдем на принцип и в этот раз не сможем остановиться», — спела Ковальчук.

При этом певица замужем за своим коллегой Алексеем Чумаковым и пара считается одной из самых гармоничных в российском шоу-бизнесе.
Как сообщал «Рамблер», Ковальчук и Чумаков начали встречаться в 2007 году. В 2013-м они поженились, а через четыре года у пары родилась дочь Амелия. Отвечая на вопросы фанатов, Чумаков признавался, что любит жену «сердцем, а не зрачками».
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