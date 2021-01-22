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Без губ-пельменей, но с Собчак: каким может стать «Дом-2» 

Елена Прошина 58 минут назад
Создатель «Дома-2» Валерий Комиссаров планирует вернуть в шоу Ксению Собчак
Фото: РИА Новости
Один создателей «Дома-2» Валерий Комиссаров рассказал о планах выкупить шоу и подарить ему второе дыхание. В беседе со «СтарХитом» он заявил, что планирует вернуть в состав ведущих Ксению Собчак.
Как писал «Рамблер», о решении ТНТ закрыть «Дом-2», выходивший с мая 2004 года, стало известно 18 декабря. Последний выпуск «Дома-2» показали 30 декабря 2020 года.
Глава «Газпром-Медиа» (включает ТНТ, «Пятницу» и другие каналы) Александр Жаров объяснял, что ТНТ решил сфокусироваться на юморе и сериалах. Позже СМИ сообщили, что шоу могут сохранить, перенеся с телевидения в онлайн-кинотеатр.
Комиссаров направил письмо с предложением о покупке «Дома-2» директору ТНТ Роману Петренко. По словам режиссера, права на шоу могут стоит около одного доллара, так как оно признано убыточным.
Комиссаров отметил, что при нем «Дом-2» был уникальным, «а стал унылым „г“ со скандалами и драками по сценарию.
»Собрали несколько десятков абсолютно одинакового вида девушек с силиконовыми прелестями, наращенными волосами и пельменями в губах», — заявил он.
Из-за этого, по его мнению, шоу потеряло былую притягательность:
зрители «хотят видеть передачу про себя, а не про пельмени в губах». Комиссаров отметил, что в «Доме-2» давно не было звезд уровня Виктории Бони и Алены Водонаевой.
Он рассказал, что планирует снизить стоимость производства проекта в два-три раза без ущерба для контента и оставить прежних ведущих.
«Если они согласятся, то оставил бы Олю Бузову и Ксению Бородину, плюс пригласил бы обратно Ксению Собчак. А все остальное — секрет», — сказал он.
Комиссаров заверил, что знает, как вернуть проекту «трушность, настоящесть».
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Комментарии
Шоу-бизнес , Общество , Александр Жаров , Валерий Комиссаров , Виктория Боня , Ксения Собчак , Ксения Бородина , Роман Петренко , Газпром-медиа , StarHit
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