Семенович раскритиковали за чрезмерный фотошоп

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Певица Анна Семенович выложила в Instagram новую фотографию и подверглась резкой критике за использование фильтров.

На фото артистка стоит у окна и держит в руках букет желтых тюльпанов.

«И пусть будут счастливы ваши глаза, а сердце улыбнется», — написала она.

В комментариях к записи пользователи соцсети отметили, что Семенович перестаралась с фильтрами и стала абсолютно не похожа на саму себя.

«Нереальный фотошоп», — написала oliasveshnikova.

«Господи, сразу и не поняла что это вы, Анна! Зачем столько фильтров?! Будьте самой собой», — попросила zamiily.

«Ой, я сразу и не узнала… Вот это фотошоп!» — отметила frolovaele20.02.

По мнению пользователей, на фото скорее актриса Мария Кожевникова или певица Нюша.

«Рамблер» писал, что ранее Семенович рассказала, что заболела COVID-19, но переносит его в легкой форме. Цветущий вид артистки заставил ее подписчиков усомнится в том, что певица действительно больна.