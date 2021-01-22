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Москва

Поклонники не узнали Семенович на фото 

Елена Прошина 1 час назад
Семенович раскритиковали за чрезмерный фотошоп
Фото: РИА Новости
Певица Анна Семенович выложила в Instagram новую фотографию и подверглась резкой критике за использование фильтров.
На фото артистка стоит у окна и держит в руках букет желтых тюльпанов.

«И пусть будут счастливы ваши глаза, а сердце улыбнется», — написала она.

В комментариях к записи пользователи соцсети отметили, что Семенович перестаралась с фильтрами и стала абсолютно не похожа на саму себя.
«Нереальный фотошоп», — написала oliasveshnikova.
«Господи, сразу и не поняла что это вы, Анна! Зачем столько фильтров?! Будьте самой собой», — попросила zamiily.
«Ой, я сразу и не узнала… Вот это фотошоп!» — отметила frolovaele20.02.
По мнению пользователей, на фото скорее актриса Мария Кожевникова или певица Нюша.
«Рамблер» писал, что ранее Семенович рассказала, что заболела COVID-19, но переносит его в легкой форме. Цветущий вид артистки заставил ее подписчиков усомнится в том, что певица действительно больна.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Мария Кожевникова , Анна Семенович
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