Журналисты раскрыли судьбу певца Сергея Чумакова

Журналисты издания Woman.ru выяснили, как сложилась жизнь исполнителя хитов «Гадюка», «От весны и до весны» и других — певца Сергея Чумакова . Артист пережил и тотальную узнаваемость, и полное забвение.

Чумаков родился в 1972 году в рабочей семье в Москве . Его мать работала крановщицей, отец — официантом. Благодаря родителю парень познакомился с эстрадной музыкой и приобщился к шансону. Начал петь. Впоследствии он научился играть на гитаре, и слава о нем распространилась далеко за пределы родного двора. Кто-то из случайных слушателей познакомил парня с поэтом Александром Шагановым . Карьера молодого певца пошла в гору. В 1989 году он стал лауреатом песенного конкурса «Утренняя звезда». Шаганов решил продвигать Чумакова сольно.

Сергей Минаев, Алла Пугачева, Его первый альбом произвел эффект разорвавшейся бомбы в отечественном шоу-бизнесе. Однажды утром Чумаков проснулся очень популярным. С ним начали сотрудничать Николай Расторгуев Игорь Саруханов и другие звезды. Но триумф Чумакова долго не продлился: к середине 90-х в России наметился финансовый кризис, который затронул шоу-бизнес. Группа, с которой певец гастролировал по стране, распалась. Артист развелся с женой, вернулся в отчий дом к матери и сестре. Чтобы хоть как-то себя прокормить, отправился работать грузчиком и таксистом. На бытовые трудности наложились еще и проблемы певца с алкоголем.

В 2010 году Чумаков принялся реанимировать карьеру. Он начал гастролировать по российским регионам, где его не забыли. О выступлении на федеральных каналах речи, конечно, не идет, но выступлениями в небольших городах певец сегодня зарабатывает себе на жизнь. Недавно в СМИ поползли слухи, что Чумаков возможно болеет тяжелым заболеванием: в последнее время он появляется на публике только лысым. Родственники артиста говорят, что у певца не было замечено онкологии. Он бреется налысо, потому что проиграл спор, отметили его близкие.