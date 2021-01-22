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Сергей Чумаков: как сложилась судьба звезды 90-х 

Елена Прошина 1 час назад
Журналисты раскрыли судьбу певца Сергея Чумакова
Фото: РИА Новости
Журналисты издания Woman.ru выяснили, как сложилась жизнь исполнителя хитов «Гадюка», «От весны и до весны» и других — певца Сергея Чумакова. Артист пережил и тотальную узнаваемость, и полное забвение.
Чумаков родился в 1972 году в рабочей семье в Москве. Его мать работала крановщицей, отец — официантом. Благодаря родителю парень познакомился с эстрадной музыкой и приобщился к шансону. Начал петь. Впоследствии он научился играть на гитаре, и слава о нем распространилась далеко за пределы родного двора. Кто-то из случайных слушателей познакомил парня с поэтом Александром Шагановым. Карьера молодого певца пошла в гору. В 1989 году он стал лауреатом песенного конкурса «Утренняя звезда». Шаганов решил продвигать Чумакова сольно.
Его первый альбом произвел эффект разорвавшейся бомбы в отечественном шоу-бизнесе. Однажды утром Чумаков проснулся очень популярным. С ним начали сотрудничать Николай Расторгуев, Сергей Минаев, Алла Пугачева, Игорь Саруханов и другие звезды. Но триумф Чумакова долго не продлился: к середине 90-х в России наметился финансовый кризис, который затронул шоу-бизнес. Группа, с которой певец гастролировал по стране, распалась. Артист развелся с женой, вернулся в отчий дом к матери и сестре. Чтобы хоть как-то себя прокормить, отправился работать грузчиком и таксистом. На бытовые трудности наложились еще и проблемы певца с алкоголем.
В 2010 году Чумаков принялся реанимировать карьеру. Он начал гастролировать по российским регионам, где его не забыли. О выступлении на федеральных каналах речи, конечно, не идет, но выступлениями в небольших городах певец сегодня зарабатывает себе на жизнь. Недавно в СМИ поползли слухи, что Чумаков возможно болеет тяжелым заболеванием: в последнее время он появляется на публике только лысым. Родственники артиста говорят, что у певца не было замечено онкологии. Он бреется налысо, потому что проиграл спор, отметили его близкие.
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Комментарии 1
Шоу-бизнес , Александр Шаганов , Игорь Саруханов , Сергей Минаев , Николай Расторгуев , Алла Пугачева , Сергей Чумаков , Woman.ru
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