Сын Конкина допустил гибель сестры из-за конфликта

Святослав Конкин в интервью «Собеседнику» заявил, что у него есть своя собственная версия, почему погибла сестра София. По его словам, трагедия могла быть связана с эмоциональной несдержанностью родственницы.

Как сообщал «Рамблер», о смерти 32-летней Софии Конкиной стало известно 24 сентября 2020 года. Женщина утонула в бассейне фитнес-клуба. Сообщалось, что она пришла в клуб поздним вечером, когда других посетителей почти не было. Ее нашли на дне бассейна. Скорая прибыла за считанные минуты, женщину доставили в Боткинскую больницу, где она скончалась в реанимации. Впоследствии бойфренд Конкиной Михаил Серов рассказал, что его возлюбленная ранее была замечена в «пьяных заплывах». Откровения мужчины появились на фоне опубликованной в Сети видеозаписи, на которой София в день трагедии выходит из магазина с бутылкой вина в руке. Видео, по словам журналистов, было сделано перед посещением бассейна. Алкоголь девушка якобы выпила из горла на улице, а потом отправилась в фитнес-центр.

Родной брат Софии Святослав отметил, что его сестра была вспыльчивой. Он допустил, что в бассейне у женщины мог произойти конфликт с кем-нибудь, потому что она была очень несдержанной.

«Если попался человек, который сделал ей неприятное предложение или дал в ее адрес какой-то комментарий, который ей не понравился, то она могла резко ответить», — пояснил он.

При этом Святослав Конкин подчеркнул, что не склонен кого-то винить в произошедшем, склоняясь к тому, что это всё-таки был несчастный случай.