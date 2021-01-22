Поклонники Цекало предложили оштрафовать его жену за красоту

Жена продюсера Александра Цекало художница Дарина Эрвин опубликовала в Instagram фото с глубоким декольте, вызвав восхищение поклонников.
В подписи к фото Эрвин на английском заявила, что хотела бы стать русалкой.
Снимок, на котором отлично видна грудь художницы, не оставил пользователей соцсети равнодушными.
«Осторожно!… Штраф за красоту», — восхитилась in.ga59514.
«Красоточка», — отметил ferzik_89.
Как сообщал «Рамблер», о свадьбе 57-летнего (на тот момент) Цекало и 27-летней Эрвин стало известно в 2019 году. СМИ писали, что они зарегистрировали брак в Беверли-Хиллз. На церемонии присутствовали только близкие друзья и родственники. Продюсер и художница живут на две страны — Россию и США.
До того, как оформить отношения с Эрвин Цекало десять лет был женат на младшей сестре певицы Веры Брежневой Виктории Галушке. У пары двое детей. До Галушки у Цекало было еще два брака.