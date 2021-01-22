Ещё
Далее:
Читайте также:
"Цой": скандальный фильм Алексея Учителя
"Цой": скандальный фильм Алексея Учителя Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

Сюткин жил на две семьи 

Елена Прошина 35 минут назад
Певец Валерий Сюткин рассказал о жизни на две семьи
Фото: ТАСС
Нынешняя жена певца Валерия Сюткина Виола стала его любовницей, когда он был женат. Об этом он сам рассказал в эфире телеканала «Россия».
62-летний Сюткин, как сообщал «Рамблер», состоял в браке трижды. Сегодня он стал героем нового эпизода шоу «Судьба человека». В ходе него он рассказал, что первая жена ушла от него, потому что не захотела мириться с финансовыми проблемами, а от второй он ушел сам, потому что встретил третью.

«Все было хорошо (со второй супругой. — Прим. ред.), пока я не встретил в жизни то, что называется любовью», — сообщил артист.

Он назвал тертью супругу обаятельной, умной, человеком, который стимулирует и для которого хочется делать все, музой, давшей ему шанс жить как джентльмен. Сюткин рассказал, что на протяжении некоторого времени встречался с Виолой, будучи женатым. В какой-то момент она сказала ему, что он боится развестись с женой, потому что с ней ему удобно. Тогда певец решил уйти из семьи.
«Это трудно делать, глядя в глаза, и когда у тебя пятилетний сынишка. Трудно говорить: "Я встретил любовь, вот это все вам, я пошел"», — признался он.
Видео дня. Звезды шоу-бизнеса рассказывают о беременности
Комментарии
Шоу-бизнес , Валерий Сюткин
Читайте также
Новости партнеров
Видео
День рождения Бузовой обернулся скандалом с ее возлюбленным
00:20
День рождения Бузовой обернулся скандалом с ее возлюбленным
Шоу-бизнес
Переросшие в драку нежности супругов в лифте попали на видео
04:35
Переросшие в драку нежности супругов в лифте попали на видео
Происшествия
Опубликовано видео акта самосожжения человека в Минске
00:47
Опубликовано видео акта самосожжения человека в Минске
Происшествия В мире
Россиянину помешали взорвать силовиков в Башкирии
01:04
Россиянину помешали взорвать силовиков в Башкирии
Происшествия Криминал
Бузову раскритиковали после разрыва с Манукяном
01:02
Бузову раскритиковали после разрыва с Манукяном
Шоу-бизнес
Щетка автомойки запустила рабочего «в космос»
01:03
Щетка автомойки запустила рабочего «в космос»
Происшествия
Глыба льда рухнула на россиянку с коляской во Владивостоке
00:52
Глыба льда рухнула на россиянку с коляской во Владивостоке
Происшествия
В Балашихе пожарные сняли на видео экшн во время тушения
00:33
В Балашихе пожарные сняли на видео экшн во время тушения
Происшествия Новости Москвы
«Ходим по Приорам»: россияне вынуждены откапывать авто
00:41
«Ходим по Приорам»: россияне вынуждены откапывать авто
Общество
Водитель без прав на иномарке сбил мужчину на тротуаре
00:23
Водитель без прав на иномарке сбил мужчину на тротуаре
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение