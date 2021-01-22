Певец Валерий Сюткин рассказал о жизни на две семьи

Нынешняя жена певца Валерия Сюткина Виола стала его любовницей, когда он был женат. Об этом он сам рассказал в эфире телеканала «Россия»

62-летний Сюткин, как сообщал «Рамблер», состоял в браке трижды. Сегодня он стал героем нового эпизода шоу «Судьба человека». В ходе него он рассказал, что первая жена ушла от него, потому что не захотела мириться с финансовыми проблемами, а от второй он ушел сам, потому что встретил третью.

«Все было хорошо (со второй супругой. — Прим. ред.), пока я не встретил в жизни то, что называется любовью», — сообщил артист.

Он назвал тертью супругу обаятельной, умной, человеком, который стимулирует и для которого хочется делать все, музой, давшей ему шанс жить как джентльмен. Сюткин рассказал, что на протяжении некоторого времени встречался с Виолой, будучи женатым. В какой-то момент она сказала ему, что он боится развестись с женой, потому что с ней ему удобно. Тогда певец решил уйти из семьи.

«Это трудно делать, глядя в глаза, и когда у тебя пятилетний сынишка. Трудно говорить: "Я встретил любовь, вот это все вам, я пошел"», — признался он.