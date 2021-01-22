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Топурия родила сына 

Елена Прошина 1 час назад
Солистка группы «А-Студио» Кэти Топурия родила второго ребенка
Фото: РИА Новости
Солистка группы «А-Студио» Кэти Топурия родила второго ребенка, сообщает Starhit. Отцом её сына стал предприниматель Лев Деньгов.
Журналисты ссылаются на информацию от инсайдеров. Известно, что роды прошли в одной из лучших столичных клиник. На данный момент 34-летняя артистка и ее малыш чувствуют себя хорошо. Топурия также воспитывает 5-летнюю дочь от первого брака с бизнесменом Львом Гейхманом. Пара развелась летом 2017 года.
Певица начала встречаться с Деньговым, как сообщал «Рамблер», примерно два года назад. С тех пор они регулярно публикуют в социальных сетях совместные фотографии, однако впервые как пара влюбленные посетили светское мероприятие в июне 2020 года. Певица «выгуляла» бойфренда на дне рождения теннисистки Светланы Кузнецовой. Предыдущим бойфрендом Топурии был рэпер Гуф. В 2019 году он заявил в эфире YouTube-шоу «Осторожно, Собчак», что певица спасла его, когда он начал употреблять тяжелые запрещенные вещества, была самой большой любовью в его жизни, единственным человеком, с которым он видел свое будущее, и он до сих пор ее любит. Деньгов ранее был женат на модели Ирине Рак. В ноябре 2020 года Топурия и Деньгов поженились.
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Шоу-бизнес , Лев Гейхман , Лев Деньгов , Гуф , Светлана Кузнецова , Ирина Рак , StarHit
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