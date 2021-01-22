Киркоров обматерил подписчика в Instagram из-за комментария к посту о Литве

Филипп Киркоров послал на три буквы своего подписчика, который остался недоволен постом певца в Instagram . В публикации артист упоминает запрет на въезд в Литву и призывает воссоединиться с «нашим Лидером».

Киркоров адресовал послание «понимающим» и «знающим» пользователям. Он посоветовал блогерам закончить играть «в серьезные игры» и делать шоу, привлекая к себе внимание.

«Уж кто-кто, а я в шоу эксперт!» — отметил Киркоров (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены — прим. ред.).

Он подчеркнул, что 2020 год был очень сложным, поэтому сегодня следует «быть едиными с нашим Лидером». По словам певца, мир был бы прекрасен, если бы каждый в нем занимался своим делом: в том числе, МИД Литвы налаживал бы отношения (ранее артисту запретили въезд в Литву — прим. ред.), люди бы встречались на праздниках, а не на митингах.

«Не раскачивайте лодку, проходили-знаем… итоги таких «умников», — резюмировал артист.

Самый популярный комментарий под постом собрал более 15 тысяч лайков. В нем пользователь под ником shubentsev вставил два хэштега: #whatashame (#какойстыд — пер.) и #ё…ыйстыд. В ответ Киркоров матом послала подписичика. Его поддержали почти тысяча человек.