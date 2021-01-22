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Сын Алибасова назвал причиной госпитализации отца неудачные покушения 

News.ru 1 час назад
Причиной госпитализации Бари Алибасова назвали неудачные покушения
Фото: РИА Новости
После того как продюсер Бари Алибасов попал в реанимацию, его сын Бари-младший рассказал, почему создатель группы «На-На» оказался на больничной койке. Он назвал ситуацию с отцом непростой.

У папы небольшое осложнение с кровообращением, из-за этого он плохо ходит. Кровь не доходит до пальцев ног и не доходит до участков мозга, которые отвечают за операционную память. Поэтому поехали его подлечить и заодно получить официальные диагнозы, что с ним всё хорошо. А то Горжанкин (бывший пиарщик Алибасова. — NEWS.ru.) пишет, что он алкоголик, что у него от Альцгеймера до алкоголизма. А у него просто последствия покушений, которые были на него, — сказал Бари-младший 5tv.ru.

Алибасов находится в отделении наркологии. Его туда привёз сын. Осмотрев продюсера «нанайцев», врачи приняли решение поместить его в отделение неотложной помощи. Бари Каримовичу стало плохо после употребления алкогольных напитков в больших количествах.
Алибасов попал в реанимацию
Ранее Алибасов решил вернуться к своей жене, артистке Лидии Федосеевой-Шукшиной, с которой в конце прошлого года оформил официальный развод, но решение ещё не вступило в силу. Шоумен понял, что его жизнь потеряла всякий смысл, сообщал NEWS.ru.
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Шоу-бизнес , Бари Алибасов
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