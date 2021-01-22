Экс-супруга Грачевского решила увезти дочь Василису из Москвы

Бывшая жена Бориса Грачевского Анна решила увезти 8-летнюю дочь из Москвы

Телеведущая Анна Грачевская рассказала, что дочь Василиса очень тяжело переживает уход отца из жизни.

«Я просто даже физически говорить не могу пока, нам очень сложно сейчас, особенно Василисе. Даже решила увезти ее пока из Москвы. В школе проходу не дают, все задают вопросы. Она хоть и маленькая, но все уже понимает, ей нужно больше времени…», — рассказала она «Стархиту».

Как сообщал «Рамблер», Борис Грачевский умер 14 января на 72-м году жизни. Его похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.

СМИ писали, что на церемонии прощания с режиссером не было его бывших жен.

Анна Грачевская эту информацию опровергла. Она заявила, что была на похоронах, так как не могла не попрощаться с бывшим мужем, но восьмилетнюю дочь с собой не взяла.