Российский автор-исполнитель, заслуженный артист РФ Кай Метов сообщил о смерти матери.
«Очень тяжело писать эти строки… до последнего не верилось, что это может случиться. Дорогая любимая Мама! Спасибо тебе за любовь, за мое счастливое детство, за понимание и поддержку во взрослой жизни. Ты многому меня научила, от многого уберегла. Тебя будет очень очень не хватать», — написал Метов в Instagram.
По информации газеты «Московский комсомолец», маму Кая Метова звали Светланой, она долгое время работала воспитательницей в детском саду. Семья Кая Метова сначала жила в Караганде, потом перебралась в Алма-Ату, а оттуда — в Москву.
Как писал «Рамблер», ранее стало известно о смерти матери актера Алексея Панина. Татьяна Власова, работавшая редактором в издательстве «Наука», скончалась 5 января от осложнений, вызванных коронавирусом. Известно, что артист, уехавший жить в Испанию, планировал перевезти мать за границу, но та отказалась и осталась в Москве.