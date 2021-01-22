Кай Метов сообщил о смерти матери

«Очень тяжело писать эти строки… до последнего не верилось, что это может случиться. Дорогая любимая Мама! Спасибо тебе за любовь, за мое счастливое детство, за понимание и поддержку во взрослой жизни. Ты многому меня научила, от многого уберегла. Тебя будет очень очень не хватать», — написал Метов в Instagram.