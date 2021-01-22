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Певица Полина Гагарина снялась голой (фото) 

Экспресс газета 38 минут назад
Певица Полина Гагарина показала свое обнаженное тело
Фото: Экспресс газета
Мало кто знает, что популярная певица Полина Гагарина, являющаяся одной из самых востребованных артисток в отечественном шоу-бизнесе, имеет актерское образование. Поэтому нет ничего удивительного в том, что ее пригласили сняться в новом сезоне сериала "Бывшие".
Главные роли в многосерийном фильме сыграли Денис Шведов и Любовь Аксенова. Однако героиня Полины Гагариной явно будет им мешать. В картине певице досталась роль писательницы-алкоголички, которая настолько успешна в работе, насколько неуспешна в личной жизни.
Ее эмоциональным состоянием и занялся герой Дениса Шведова. Уже на первой встрече между писательницей и психологом пробежала искра. Интересно, что появление Полины Гагариной в кадре началось с того, что она там предстала без одежды.
В Сети можно оценить безупречное тело артистки. Героиня Полины Гагариной в одних шпильках передвигается по комнатам, демонстрируя все изгибы своей потрясающей фигуры. По всей видимости, героине Любови Аксеновой предстоит приложить все силы, чтобы победить в этом соревновании с эффектной писательницей.
кадр из сериала "Бывшие"
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Шоу-бизнес , Любовь Аксенова , Денис Шведов , Полина Гагарина
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