Певица Полина Гагарина показала свое обнаженное тело

Мало кто знает, что популярная певица Полина Гагарина , являющаяся одной из самых востребованных артисток в отечественном шоу-бизнесе, имеет актерское образование. Поэтому нет ничего удивительного в том, что ее пригласили сняться в новом сезоне сериала "Бывшие".

Главные роли в многосерийном фильме сыграли Денис Шведов Любовь Аксенова . Однако героиня Полины Гагариной явно будет им мешать. В картине певице досталась роль писательницы-алкоголички, которая настолько успешна в работе, насколько неуспешна в личной жизни.

Ее эмоциональным состоянием и занялся герой Дениса Шведова. Уже на первой встрече между писательницей и психологом пробежала искра. Интересно, что появление Полины Гагариной в кадре началось с того, что она там предстала без одежды.

В Сети можно оценить безупречное тело артистки. Героиня Полины Гагариной в одних шпильках передвигается по комнатам, демонстрируя все изгибы своей потрясающей фигуры. По всей видимости, героине Любови Аксеновой предстоит приложить все силы, чтобы победить в этом соревновании с эффектной писательницей.