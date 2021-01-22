Влад Топалов пытался уйти с шоу «Маска» в разгар проекта

«У нас часто кто-то собирался уходить. Например, Влад Топалов. С его стороны звучало, мол, все, «мне нечего петь, меня узнали!» А я убеждала, что его персонажа особенно любят, никто не знает, что это он и нужно продолжать заниматься, придумывать, находить новые варианты и решения к выступлениям. Были моменты, когда и Анна Плетнева хотела сбежать».