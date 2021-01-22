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«Мне нечего петь, меня узнали!»: Влад Топалов пытался уйти с шоу «Маска» в разгар проекта 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Влад Топалов пытался уйти с шоу «Маска» в разгар проекта
Фото: globallookpress.com
Продюсер «Маски» Юлия Сумачева заявила, что музыкант Влад Топалов, который на проекте был в образе Панды, порой вел себя не совсем адекватно и пытался покинуть шоу. Влад Топалов.

«У нас часто кто-то собирался уходить. Например, Влад Топалов. С его стороны звучало, мол, все, «мне нечего петь, меня узнали!» А я убеждала, что его персонажа особенно любят, никто не знает, что это он и нужно продолжать заниматься, придумывать, находить новые варианты и решения к выступлениям. Были моменты, когда и Анна Плетнева хотела сбежать».

Юлия Сумачева Как отметила Сумачева, непросто пришлось и с Алексеем Глызиным. Он уверял, что его сразу узнают, потому что ранее он пел дуэтом с Валерией, которая была среди членов жюри. Также продюсер отметила, что часто были творческие споры. Участники не понимали, почему должны выступать в масках и закрывать свое лицо. Приходилось, как она заметила, объяснять и убеждать звезд, сообщает «СтарХит».
Напомним, что шоу «Маска» с успехом шло на канале НТВ чуть меньше года назад. Победителем первого сезона стал музыкант Анатолий Цой, который выступал в образе Льва. Смотрите также:
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Шоу-бизнес , Анна Плетнева , Влад Топалов , Анатолий Цой , Алексей Глызин , StarHit , НТВ , Бали , Индонезия
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