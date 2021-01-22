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Видео: Дима Билан потратил около 5 млн рублей на отдых на Мальдивах 

runews24.ru и ещё 1 6 часов назад
Дима Билан потратил около 5 млн рублей на отдых на Мальдивах
Фото: Instagram
Цена билетов из российской столицы на Мальдивы в январе варьируется от 450 до 890 тыс. рублей только в одну сторону бизнес-классом. Долететь можно и на частном самолете, то тогда цена будет в несколько раз больше. А по этим цена получается, что перелет туда-обратно на одного человека составил более 1,7 млн рублей.
Билан жил на роскошной вилле, суточная аренда которой составляет почти 108 тыс. рублей. За весь отпуск ему пришлось отдать более 2,7 млн рублей.
Помимо этого, Дима не отказывал себе в развлечениях и вкусной еде. В результате за отдых на Мальдивских островах ему пришлось заплатить примерно пять миллионов рублей.
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Шоу-бизнес , Дима Билан
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