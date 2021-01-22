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Российская актриса едва не родила в такси 

Павел Тиунов 1 час назад
Жена Сильвестра из «СашаТаня» рассказала о родах в такси
Фото: ТАСС
Актриса Алина Ланина, известная зрителю по сериалу «СашаТаня», рассказала, как начала рожать в такси. По ее словам, водитель так переволновался, что сначала привез ее не в роддом.
Подробностями родов Ланина поделилась со своими подписчиками в Instagram. Она подчеркнула, что, зная свою предрасположенность к «скоростному родоразрешению», решила выбрать клинику в часе езды от дома. Больницы поблизости актриса проигнорировала, «взвесив все минусы». В итоге выбор пал на базу, «созданную для мягких родов», в подмосковном Щёлково.
Когда отошли воды, Ланина отправилась в клинику на такси. Водитель, по ее словам, не ожидал такого поворота событий и сильно разволновался. В пути у артистки начались схватки.

«Таксист с мокрой от испарины кепкой. Ни он, ни кепка не ожидали, что воскресным утром из центра повезут не гламурную молодежь из бара, а активно рожающую дамочку в роддом», — написала она (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены — прим. ред.).

В итоге автомобилист сначала привез роженицу по другому адресу, проведя «небольшую обзорную экскурсию по Щелково». Когда Ланина все-таки приехала в роддом, ее уже ждали акушерки. Ребенок появился на свет спустя 40 минут.

«Киноактриса Ланина имела все шансы и родить как в кино: в такси… но Лев родился всё-таки в роддоме», — отметила артистка.

Ранее, как сообщал «Рамблер», стало известно, что в одной из столичных клиник родила ребенка солистка группы «А-Студио» Кэти Топурия. Певица подарила сына бизнесмену Льву Деньгову.
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Шоу-бизнес , Лев Деньгов , Алина Ланина
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