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Внешность 11-летней дочери Веры Брежневой восхитила ее подписчиков 

Lenta.ru и ещё 1 2 часа назад
Внешность 11-летней дочери Веры Брежневой восхитила подписчиков
Фото: Instagram
Украинская певица, бывшая участница группы «ВИА Гра» Вера Брежнева поделилась фотографиями младшей дочери и удивила пользователей сети. Серия снимков появилась на ее странице в Instagram.
11-летняя дочь Сара Киперман приняла участие в съемке для российской версии модного журнала Elle. Девочку запечатлели на однотонном фоне в объемной шубе из искусственного меха бренда Anton Belinskiy. Автором кадров выступил фотограф Степан Лисовский, а стилистом стала Надежда Шаповал.
Подписчики восхитились внешним видом дочери Брежневой в комментариях под постом, который набрал 28 тысяч лайков.

«Красавица», «С такими красивыми детьми вам нужно рожать и рожать», «Шикарное фото», «Невероятная», «До чего же красивая», «Мамина копия», «Какая красотка, вся в маму», — высказывались фанаты.

Сара Киперман — дочь певицы Веры Брежневой и бизнесмена Михаила Кипермана. Супружеская пара состояла в браке с 2006 по 2012 год.
Ранее в сентябре подпись 19-летней дочери Брежневой под фото в бикини озадачила подписчиков. Соня Киперман опубликовала снимок в бикини со словами «Медовый месяц», однако через несколько секунд девушка сменила ее. Юзеры предположили, что дочь исполнительницы вышла замуж в Америке.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Вера Брежнева , Соня Киперман , Elle
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