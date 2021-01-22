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Катя Лель опять увидела НЛО 

News.ru и ещё 2 3 часа назад
Катя Лель сняла на видео НЛО
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Певица Катя Лель в очередной раз сняла на видео «летающую тарелку». НЛО в небе она заметила с балкона своей квартиры и поспешила поделиться этим событием с подписчиками в Instagram. Прилёт инопланетян она связала с гармоничной во всех отношениях датой: 21.01.2021.

Как же давно вас не было! 21.01.2021 — Космические врата, гармония Божественного и земного. Время имеет существенное значение. Ничего не остановит того, что должно будет произойти! Это замысел Создателя! Тьма определённо покидает эту планету! Свет выиграл! Настроимся на свет своего сердца и излучаем свет в окружающее пространство, — подписала 46-летняя певица видео.

Также она отметила магию времени 21:21. По её словам, в этот час 21 января человечество имеет все шансы наполниться «счастьем и энергией любви». Её подписчики предположили, что она увидела светящийся дрон, и посоветовали ей быть поосторожней с инопланетянами.
Как писал NEWS.ru, летом прошлого года Катя Лель уже публиковала в социальных сетях видео, на котором, по её словам, запечатлены корабли пришельцев в небе над Кисловодском. Исполнительница уверена, что совсем скоро представители внеземных цивилизаций выйдут на контакт с человечеством. При этом она заявила, что далеко не все люди будут готовы осуществить этот контакт.
Ранее Лель рассказала, что встречи с пришельцами стали для неё привычными. Первый контакт, по её словам, произошёл 28 лет назад. Тогда инопланетяне лишили её зубов и влили лекарство, которое поставляют певице до сих пор.
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Шоу-бизнес , Катя Лель
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