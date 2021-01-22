Видео с Шварценеггером, прививающимся от COVID-19 

Арнольд Шварценеггер сделал прививку от COVID-19, не выходя из своего автомобиля. Актер отстоял в общей очереди за прививкой от коронавируса. Инъекцию он получил, не выходя из машины. Процедуру сняли на видео очевидцы. Сам Шварценеггер выложил это видео в своем Инстаграм и Твиттер. При этом он призвал своих подписчиков последовать его примеру. «Идем со мной, если хочешь жить!» — процитировал он свою знаменитую фразу из «Терминатор-2».
В середине декабря Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) США одобрило регистрацию вакцины, которую совместно разработали американская компания Pfizer и немецкая BioNTech. После этого президент США Дональд Трамп заявил о начале вакцинации в течение суток.