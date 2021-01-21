Малахов поздравил Волочкову с днем рождения

Телеведущий Андрей Малахов поздравил с днем рождения балерину Анастасию Волочкову , взял ее на руки и попозировал перед фотокамерами. Видеозапись поздравления артистка разместила в своем Instagram.

«Рамблер» писал, что 20 января Волочкова опубликовала в соцсети фотографию, на которой изображен огромный букет из белых и красных роз, стоящий на подоконнике. Балерина напомнила, что в этот день ей исполнилось 45 лет, и отметила, что первыми ее поздравили мама и дочь. При этом светская львица Ника Белоцерковская заявила, что Волочкова «украла» ее фотографию.

Сегодня Волочкова опубликовала видео, на котором ее с днем рождения поздравляет известный телеведущий Андрей Малахов.

«От души спасибо моему другу Андрею Малахову за поздравление и человечность! За визит на мой спектакль и день рождения. Я очень ценю внимание и отношение!» — написала балерина.

На видео ведущий держит Волочкову на руках, позируя фотографам, а затем заявляет, что артистка является «самым искренним человеком» в шоу-бизнесе.

«Это главное качество, которое настолько редко и ценно. Хочу, чтобы все понимали и знали: за всем этим информационным шумом, который тебя сопровождает, скрывается настолько хрупкая и чистая душа. Ты должна нести свою доброту в детские дома и школы», — обратился Малахов к имениннице.

Балерина в свою очередь заявила, что в это тяжелое время решила «не шиковать в банкетном зале», а показать людям спектакль.