Ведущая «Орла и Решки» чуть не погибла на съемках

Телеведущая Леся Никитюк в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону рассказала о двух случаях, когда ей грозила смертельная опасность на съемках программы «Орёл и решка». Сначала ее чуть не съели опасные животные, потом она едва не лишилась головы.

Первый инцидент произошёл на Соломоновых островах. Никитюк во время морской прогулки на яхте решила искупаться. Она прыгнула в воду «бабочкой» и отплыла от судна на несколько десятков метров. Затем она услышала тревожный окрик местного сопровождающего, который посоветовал ей не двигаться.

«Вижу, как бледнеет темнокожий проводник», — вспомнила Никитюк.

Вопреки рекомендации телеведущая со всех сил поплыла к яхте и успела забраться на борт. Только потом ей объяснили, что рядом с ней проплыли чрезвычайно опасные морские крокодилы.

Еще один случай произошёл в Швейцарии. Во время высадки на ледник вертолет, на котором прилетела съемочная группа, внезапно начал проседать. Лопасти винта срезали Никитюк волосы. Телеведущая едва не лишилась головы, но к счастью все обошлось.