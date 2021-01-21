Ещё
Далее:
Читайте также:
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Ведущая «Орла и Решки» рассказала, как чуть не погибла на съемках 

Елена Прошина 1 час назад
Ведущая «Орла и Решки» чуть не погибла на съемках
Фото: кадр видео
Телеведущая Леся Никитюк в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону рассказала о двух случаях, когда ей грозила смертельная опасность на съемках программы «Орёл и решка». Сначала ее чуть не съели опасные животные, потом она едва не лишилась головы.
Первый инцидент произошёл на Соломоновых островах. Никитюк во время морской прогулки на яхте решила искупаться. Она прыгнула в воду «бабочкой» и отплыла от судна на несколько десятков метров. Затем она услышала тревожный окрик местного сопровождающего, который посоветовал ей не двигаться.

«Вижу, как бледнеет темнокожий проводник», — вспомнила Никитюк.

Вопреки рекомендации телеведущая со всех сил поплыла к яхте и успела забраться на борт. Только потом ей объяснили, что рядом с ней проплыли чрезвычайно опасные морские крокодилы.
Еще один случай произошёл в Швейцарии. Во время высадки на ледник вертолет, на котором прилетела съемочная группа, внезапно начал проседать. Лопасти винта срезали Никитюк волосы. Телеведущая едва не лишилась головы, но к счастью все обошлось.
Ранее, как сообщал «Рамблер», в Санкт-Петербурге спасатели помогли пенсионерке, которая едва не погибла в собственной квартире, заживо погребенная под огромным слоем мусора. Чтобы вызволить женщину из плена, сотрудникам МЧС пришлось около часа пробивать себе дорогу в мусорных завалах. При этом попасть в комнату, где находилась пожилая женщина, спасатели смогли лишь через узкое отверстие под потолком.
Видео дня. Депутата прифотошопили на фото награждения
Комментарии
Шоу-бизнес , Леся Никитюк , Дмитрий Гордон , МЧС
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Опубликовано видео беспорядков в США после инаугурации Байдена
01:48
Опубликовано видео беспорядков в США после инаугурации Байдена
В мире Происшествия
Банда угонщиков дорогих авто прокололась на приборе
01:19
Банда угонщиков дорогих авто прокололась на приборе
Происшествия
Пенсионера привязали к столбу за нарушение антиковидных мер
00:09
Пенсионера привязали к столбу за нарушение антиковидных мер
В мире Азия
Шамсутдинов получил 24,5 года за расстрел сослуживцев
00:14
Шамсутдинов получил 24,5 года за расстрел сослуживцев
Происшествия
Сотни опасных акул проплыли возле девушки и попали на видео
00:30
Сотни опасных акул проплыли возле девушки и попали на видео
В мире
23-тонная БМП случайно раздавила кроссовер
01:21
23-тонная БМП случайно раздавила кроссовер
Армия Войска
В Электростали автобус с пассажирами врезался в кинотеатр
01:06
В Электростали автобус с пассажирами врезался в кинотеатр
Происшествия
Первые кадры подрыва смертников в Багдаде
00:34
Первые кадры подрыва смертников в Багдаде
Происшествия В мире
Блогер пожалел, что прокатился полуголым на капоте
00:48
Блогер пожалел, что прокатился полуголым на капоте
Происшествия
Автомобиль влетел в пять машин на светофоре
00:15
Автомобиль влетел в пять машин на светофоре
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение