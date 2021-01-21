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Звезде «Дома-2» грозит 10 лет тюрьмы 

Елена Прошина 47 минут назад
Экс-участнице «Дома-2» грозит 10 лет тюрьмы
Фото: Instagram
Экс-участница телепроекта «Дом-2» Мария Кохно рискует отправиться в колонию за рекламу услуг своего друга, которого обвиняют в многомиллионном мошенничестве, заявил РИА ФАН юрист Антон Серго. По его словам, высока вероятность того, что правоохранители назовут девушку сообщницей предполагаемого преступника.
Ранее, как сообщал «Рамблер», в полицию обратилась группа людей, которые назвали себя потерпевшими от действий уроженца Челябинска Владимира Шарапова. Мужчина назанимал крупные суммы у родных и знакомых под предлогом вложения средств в прибыльный проект, а затем начал собирать деньги с подписчиков своей подруги, ставшей на тот момент звездой «Дома-2», Марии Кохно. Ни дивидендов, ни своих денег обратно ни один из участников «пирамиды» не получил. Ущерб от действий Шарапова оценивается в сумму около 20 миллионов рублей. Кохно, узнав о жалобе своих подписчиков, поспешила заверить, что не участвовала в афере, а просто рекламировала услуги своего знакомого, с которым, как оказалось, ее связывали романтические отношения. Шарапов в свою очередь подчеркивает, что «прибыльный проект» прогорел, а сам он старается возместить потери доверчивым людям, работая в такси.
Антон Серго, комментируя ситуацию, отметил, что полицейские скорее всего будут «раскручивать» эту историю, подводя под статью о «мошенничестве, совершенном группой лиц». Согласно положению уголовного кодекса, наказание в этом случае может достигать 10 лет лишения свободы. При этом заявления Шарапова о том, что он старается отдавать долги, не освободят его от ответственности, отметил эксперт.

«Это может повлечь снижение срока наказания, даст перспективу условно досрочного освобождения и другое», — пояснил юрист.

Серго добавил, что с уверенностью говорить о деле можно, только зная все его тонкости, но признал, что «ситуация напряженная».
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Комментарии
Шоу-бизнес , Антон Серго , Владимир Шарапов , РИА ФАН
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