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Составлен рейтинг самых дорогих звездных эскортниц 

Елена Прошина 54 минуты назад
Составлен рейтинг самых дорогих звездных эскортниц
Фото: Instagram
В Сети появился рейтинг моделей, участниц телешоу и артисток, которые, по данным его составителей, оказывают эскорт-услуги. Об этом пишет «СтарХит».
Издание отмечает, что к эскортиницам приписали модель Ксению Бурду, владелицу шоурума Ксению Воробьеву и дизайнера Анну Чибисову. Составители отметили, что за свои услуги они якобы просят по 15 тысяч долларов (более миллиона рублей) и поставили девушек на первое место в рейтинге.
На второй строчке оказалась 31-летняя бывшая солистка группы «ВИА Гра» Эрика Герцег. Утверждается, что одна встреча с певицей может обойтись поклоннику в 14 тысяч долларов. Такая сумма заявлена из-за звездного статуса артистки.
Крупные суммы, от 500 до 800 тысяч рублей, якобы также просят за встречи актриса Диана Мелисон, модель Света Билялова, звезда программы «Инстаграмщицы» Мария Капшукова, участница реалити «Каникулы в Мексике-2», Нита Кузьмина. Замыкают список певица Диана Иваницкая и модель Анна Аксюк.
«Рамблер» писал, что ранее телеведущая Дана Борисова рассказала, что недолгое время работала эскортницей. Она подчеркнула, что отправлялась на встречи с клиентами всегда пьяной, потому что ей было «больно и страшно».
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Шоу-бизнес , Диана Мелисон , Эрика Герцег , Дана Борисова , Диана Иваницкая , Анна Аксюк , StarHit
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