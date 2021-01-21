Составлен рейтинг самых дорогих звездных эскортниц 

В Сети появился рейтинг моделей, участниц телешоу и артисток, которые, по данным его составителей, оказывают эскорт-услуги. Об этом пишет «СтарХит».

Издание отмечает, что к эскортиницам приписали модель Ксению Бурду, владелицу шоурума Ксению Воробьеву и дизайнера Анну Чибисову. Составители отметили, что за свои услуги они якобы просят по 15 тысяч долларов (более миллиона рублей) и поставили девушек на первое место в рейтинге.

На второй строчке оказалась 31-летняя бывшая солистка группы «ВИА Гра» Эрика Герцег . Утверждается, что одна встреча с певицей может обойтись поклоннику в 14 тысяч долларов. Такая сумма заявлена из-за звездного статуса артистки.