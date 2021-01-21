Риту Дакоту госпитализировали на Бали 

Певица Рита Дакота госпитализирована на Бали. Об этом она сообщила в Instagram.
«Меня люто скрутило, не могла дышать, двигаться, ужасно заболел живот», — рассказала она в «сторис».
По словам певицы, диагноз ей пока не поставили. В госпитале ей сделали укол обезболивающего, сделали КТ, взяли анализ крови и поставили капельницу.
Дакота отметила, что ей никогда не было так плохо, однако сейчас она уже отходит от приступа и даже может шутить.
Рядом с Ритой все время находится ее возлюбленный Федор Белогай. Он предположил, что приступ вызван местной едой.
Как сообщал «Рамблер», 2 января Рита Дакота и ее бойфренд отметили первую годовщину своих отношений.
«Ровно год назад я приземлилась на Бали и уехала жить к Феде. С тех пор мы не расставались. Сегодня я приземлилась на Бали снова, но уже в статусе девушки в самых удивительных, глубоких и гармоничных отношениях длиною в год», — написала певица в Instagram.