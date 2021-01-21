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Кудрявцева сломала крестец 

Вероника Полынина 38 минут назад
Кудрявцева сломала крестец
Фото: РИА Новости
Телеведущая Лера Кудрявцева сломала крестец. Об этом она сообщила в Instagram.
Ведущая разместила видео, на котором ее везут в кресле-каталке по больничным коридорам. Также она опубликовала медицинское заключение, в котором говорится, что она получила «стресс-перелом тела и боковых масс крестца на уровне S3-позвонка».
В описании к видео Лера объяснила, что только начала приходить в себя после перенесенного коронавируса, как упала дома и получила перелом крестца.

«Я живу этот месяц в каком — то сюрреализме. Что происходит…» — добавила телеведущая.

Ранее, как писал «Рамблер», Лера Кудрявцева рассказала, что после Нового года заболела коронавирусом. Она сообщила, что даже не подозревала о том, что болеет, и собиралась лететь на отдых в Дубай.
Из-за перелома крестца Кудрявцевой пришлось отложить возвращение к работе. В день, когда она получила травму, ведущая должна была принять участие в съемках программы «Звезды сошлись».
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Шоу-бизнес , Лера Кудрявцева
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