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«Очень волновалась»: Цымбалюк-Романовская рассказала о первой ночи с Джигарханяном 

Вечерняя Москва и ещё 3 53 минуты назад
Цымбалюк-Романовская рассказала о первой ночи с Джигарханяном
Фото: youtube.com / Super
Экс-супруга актера Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская рассказала, как начинались их отношения. Она коснулась и темы первой ночи с легендарным артистом на YouTube-шоу «Алена, блин!».
Пианистка рассказала, что ждала возлюбленного целых 8 лет. В тот особенный день она была у него на репетиции. Джигарханян тогда отметил, что у нее очень хорошая энергетика, и пригласил в грузинский ресторан рядом с театром. А после ужина актер предложил поехать к нему домой.
Цымбалюк-Романовская призналась, что очень тогда волновалась. По ее словам, это были первые в ее жизни серьезные отношения с мужчиной.

— Я так обрадовалась, когда он пригласил меня к себе домой. Зачем кокетничать, когда к тебе идет твоя мечта? Я очень волновалась, но я понимала, что это мой человек. Я дождалась своей мечты, — рассказала она.

Утром Джигарханян отвез девушку на вокзал, так как она приезжала в Москву всего на несколько дней и ей нужно было возвращаться в Киев. Тогда он сказал, что это их не последняя встреча. После этого знаменитость часто приглашал возлюбленную в Москву.
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Шоу-бизнес , СССР , Армен Джигарханян
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