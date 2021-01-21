Бородина пожаловалась на осложнения после коронавируса

Телеведущая Ксения Бородина пожаловалась на осложнения после перенесенного коронавируса. Теледива болела еще в августе. Тогда у Бородиной пропало обоняние и ломило тело.

По признанию Ксении, болела она сравнительно легко, а вот осложнения появились спустя несколько месяцев. Она описала возникшие проблемы с глазами. Зрение у нее сохранилось стопроцентное. Но бывает резь в глазах, из них текут слезы, и даже глазное яблоко болит.

Такое происходит с Бородиной по утрам после пробуждения. Подписчики Ксении в Инстаграм, где она в сториз поделилась информацией о своем самочувствии, предположили, что у телезвезды осложнение на глаза после ковида.

Также ведущая телевизионных шоу посетовала на сильную усталость, которая ощущается уже утром. Еще Ксения Бородина заметила, что когда ударяется, след от ушиба, синяк, видимо, сохраняется дольше обычного.