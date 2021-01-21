Актриса Хилькевич рассказала о сексуальных домогательствах в 15 лет 

Актриса Анна Хилькевич стала жертвой харассмента. Об этом она сама сообщила в инстаграме.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анна Хилькевич (@annakhilkevich) Некоторое время назад Хилькевич пришла на киностудию «Мосфильм» на пробы для одного проекта, вошла в кабинет, познакомилась и поговорила с режиссером. Он сообщил, что уведомит ее, куда и когда приходить в следующий раз.

Вскоре мужчина прислал смс с адресом и временем. Актриса приехала. Это оказалась квартира. Режиссер дал Хилькевич текст для проб и стал читать с ней сцену по ролям. В какой-то момент он попросил ее прочесть текст так, будто у нее еще не было секса, а он — мужчина, которого она безумно хочет. После этого мужчина посадил актрису себе на колени и попытался «завалить». В этот момент она вскочила и сбежала.

«Самое отвратительное то, что мне было 15 лет», — рассказала Хилькевич.

Несколько дней спустя ее утвердили на роль, но она отказалась исполнять ее. Актриса сообщила, что не станет называть имя режиссера, потому что ей не нужен публичный суд и сжигание на костре соцсетей, она хочет лишь уберечь юных артисток от подобных неприятностей.