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Москва

Актриса Хилькевич рассказала о сексуальных домогательствах в 15 лет 

Артём Кульша 32 минуты назад
Актриса Хилькевич рассказала о сексуальных домогательствах в 15 лет
Фото: annakhilkevich/instagram.com
Актриса Анна Хилькевич стала жертвой харассмента. Об этом она сама сообщила в инстаграме.
Некоторое время назад Хилькевич пришла на киностудию «Мосфильм» на пробы для одного проекта, вошла в кабинет, познакомилась и поговорила с режиссером. Он сообщил, что уведомит ее, куда и когда приходить в следующий раз.
Вскоре мужчина прислал смс с адресом и временем. Актриса приехала. Это оказалась квартира. Режиссер дал Хилькевич текст для проб и стал читать с ней сцену по ролям. В какой-то момент он попросил ее прочесть текст так, будто у нее еще не было секса, а он — мужчина, которого она безумно хочет. После этого мужчина посадил актрису себе на колени и попытался «завалить». В этот момент она вскочила и сбежала.

«Самое отвратительное то, что мне было 15 лет», — рассказала Хилькевич.

Несколько дней спустя ее утвердили на роль, но она отказалась исполнять ее. Актриса сообщила, что не станет называть имя режиссера, потому что ей не нужен публичный суд и сжигание на костре соцсетей, она хочет лишь уберечь юных артисток от подобных неприятностей.
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Шоу-бизнес , Анна Хилькевич
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