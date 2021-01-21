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Киркоров попросил Добровинского засудить Литву 

Украина.ру 42 минуты назад
Киркоров намерен оспорить запрет на въезд в Литву в суде
Фото: РИА Новости
Певец Филипп Киркоров намерен оспорить запрет на въезд в Литву в судебном порядке, сообщил адвокат артиста Александр Добровинский. Об этом написал РБК 20 января.

«Филипп Бедросович, как и я, считает, что использовать культуру в политических целях недостойно. Поэтому Филипп доверил мне вести его дела в судах Европы, где мы будем бороться и отстаивать гражданскую позицию Филиппа», — сказал адвокат.

МВД Литвы по просьбе литовского МИДа 20 января объявил о запрете российскому исполнителю Филиппу Киркорову въезжать в страну в ближайшие 5 лет. В качестве причины такого решения правоохранители назвали публичное оправдание присоединения Крыма к России.
Ранее МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявлял, что его страна рассматривает возможность о запрете на въезд Киркорову и певцу Михаилу Шуфутинскому.
Вопрос о запрете власти прибалтийской страны вынесли на обсуждение после того, как узнали, что компании-организаторы концертов российских артистов получили субсидии за несостоявшиеся или отложенные мероприятия в карантин.
Местные СМИ сообщили, что Совет по культуре Литвы профинансировал компаниям убытки в размере 30,7 тысяч евро.
После появления этой информации местный журналист Андрюс Тапинас, раскритиковал свои власти, напомнив, что Киркоров снимался в клипе в поддержку белорусского президента Александра Лукашенко. Кроме того, артист называл Крым самым любимым местом в России, а Шуфутинский там выступал.
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Комментарии 2
Шоу-бизнес , Филипп Киркоров , Александр Добровинский , Габриэлюс Ландсбергис , Михаил Шуфутинский , Александр Лукашенко , Андрюс Тапинас , МИД , МВД , РБК , Литва , Республика Крым
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