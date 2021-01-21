Киркоров намерен оспорить запрет на въезд в Литву в суде

«Филипп Бедросович, как и я, считает, что использовать культуру в политических целях недостойно. Поэтому Филипп доверил мне вести его дела в судах Европы, где мы будем бороться и отстаивать гражданскую позицию Филиппа», — сказал адвокат.

МВД Литвы по просьбе литовского МИДа 20 января объявил о запрете российскому исполнителю Филиппу Киркорову въезжать в страну в ближайшие 5 лет. В качестве причины такого решения правоохранители назвали публичное оправдание присоединения Крыма к России.

Ранее МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявлял, что его страна рассматривает возможность о запрете на въезд Киркорову и певцу Михаилу Шуфутинскому

Вопрос о запрете власти прибалтийской страны вынесли на обсуждение после того, как узнали, что компании-организаторы концертов российских артистов получили субсидии за несостоявшиеся или отложенные мероприятия в карантин.

Местные СМИ сообщили, что Совет по культуре Литвы профинансировал компаниям убытки в размере 30,7 тысяч евро.