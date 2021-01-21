Звезда получила тяжелый перелом

Лера Кудрявцева 20 января в Инстаграм разместила видео, на котором она запечатлена во время посещения клиники. Российская телеведущая едет на инвалидной коляске. Звезда получила тяжелый перелом.

Телеведущая дала комментарий о том, что она только что пришла в себя после коронавируса, но в ее жизни приключилась новая беда. Кудрявцева упала дома и получила перелом крестца. Лера называет январь сюрреалистическим. Она не понимает, откуда взялась эта череда неудач.

Ранее Кудрявцева собиралась на каникулы в Дубай. Она вызвала на дом службу и на следующий день получила положительный результат теста. Лера была в шоке.

Она чувствовала незначительную слабость и заложенность носа. Телеведущая отметила, что ковид проходил у нее в легкой форме. В Инстаграме Кудрявцевой желают скорейшей поправки. Все надеются, что перелом крестца не доставит Лере неудобств в дальнейшей перспективе. Телеведущая грустит, что с ней случился такой досадный инцидент.