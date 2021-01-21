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«Привет нищим!»: Моргенштерн прокутил за вечер в дубайском ресторане двести тысяч рублей 

Teleprogramma.pro 25 минут назад
Моргенштерн потратил в ресторане 200 тысяч рублей
Фото: Instagram
Многие селебрити Новый год и все каникулы решили провести в жарких странах. Выбор оказался невелик, в основном звезды передвигались между Мальдивами и Арабскими Эмиратами. Например, семья Павла Воли сначала расслабилась на райских островах, а потом окунулась в кипящий котел из развлечений и драйва в Дубае.
На побережье Персидского залива отдыхает и скандальный рэпер Моргенштерн. Вместе со своей девушкой и несколькими друзьями музыкант каждый день устраивает вечеринки и не скупится на деньги. Накануне Моргенштерн посетил культовый ресторан, принадлежащий прославленному повару Нусрету Гекче.
Его коронные движения на грани страсти и перформанса при подаче мяса сводят добрую половину девушек, посещающих заведение.
Моргенштерн с друзьями в свойственной ему циничной манере сравнил ресторан Нусрета со своим заведением в Москве, которое он пафосно открыл и преподнес публике.
Потом продегустировал с ножа мясо, поданное самим Нусретом, а позже сам, подражая хозяину заведения, попробовал так же экспрессивно посолить блюдо, под улюлюканья друзей.
В итоге посиделки в фешенебельном ресторане Дубая обошлись Моргенштерну в 200 тысяч рублей. Он показал счет, назвал эту сумму нецензурным словом, которое по понятным причинам процитировать мы не можем, и произнес: «Привет нищим!».
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Шоу-бизнес , Нусрет Гекче , Дубай , ОАЭ
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