«Не собираюсь терпеть хамство»: Наджиев ответил директору Пугачевой 

Концертный директор Аллы Пугачевой Елена Чупракова раскритиковала передачу «В тени Примадонны» и ее участников: по мнению Чупраковой, они пиарились на имени певицы. Как сообщает РИА ФАН, с таким мнением не согласился певец Игорь Наджиев, он утверждает, что его обманули телевизионщики.
Как писал «Рамблер», ранее участники программы пожаловались на обман со стороны журналистов. По словам артистов, их не предупредили, что передача посвящена Пугачевой.
В программе появились музыканты, которые исчезли из российского шоу-бизнеса и оказались «в тени Примадонны». При этом ведущий отмечал, что им «стоило сесть за рояль», а не винить Пугачеву в загубленных карьерах.
Чупракова раскритиковала и участников программы (за пиар) и ее авторов, которые не связались с представителями Пугачевой.
«При всем уважении к нашей великой русской певице Алле Борисовне Пугачевой, мы не пиарились на ее имени. Нас взяли, втащили в этот телевизионный проект и нагло обманули», — так ответил на это Наджиев.
Он подчеркнул, что участники программы — «не забытые артисты, а работающие», с «активной концертной жизнью».
«Я пою и не собираюсь терпеть вот это хамство в свой адрес. При всем уважении к великому имени Аллы Пугачевой хочу напомнить, что она является не одной единственной певицей», — подчеркнул Наджиев.