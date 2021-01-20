«Не собираюсь терпеть хамство»: Наджиев ответил директору Пугачевой 

Как писал «Рамблер», ранее участники программы пожаловались на обман со стороны журналистов. По словам артистов, их не предупредили, что передача посвящена Пугачевой.

В программе появились музыканты, которые исчезли из российского шоу-бизнеса и оказались «в тени Примадонны». При этом ведущий отмечал, что им «стоило сесть за рояль», а не винить Пугачеву в загубленных карьерах.

Чупракова раскритиковала и участников программы (за пиар) и ее авторов, которые не связались с представителями Пугачевой.

«При всем уважении к нашей великой русской певице Алле Борисовне Пугачевой, мы не пиарились на ее имени. Нас взяли, втащили в этот телевизионный проект и нагло обманули», — так ответил на это Наджиев.

Он подчеркнул, что участники программы — «не забытые артисты, а работающие», с «активной концертной жизнью».