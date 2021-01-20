Заворотнюк рассказала о нарушении закона в США 

Поездка с бойфрендом по пляжу в США обернулась общением с полицией. Об этом в своем Instagram рассказала дочь звезды «Моей прекрасной няни» Анна Заворотнюк

В «сторис» дочь актрисы поделилась с подписчиками забавной историей, которая произошла с ней в Америке.

Она вместе со своим молодым человеком решила доехать до известного пляжа, причем для поездки был выбран дорогой автомобиль. Благодаря кабриолету, пара привлекала внимание местных жителей, которые с удовольствием фотографировались с ними.

Доехав до пляжа, влюбленные увидели, что им машут жители близлежащих домов, но решили, что их опять приняли за знаменитостей.

«В итоге, мы слышим звук сирены. И в громкоговоритель нам начинают говорить по-английски: «Остановите машину! Выйдите из машины! Руки за спину»», — смеясь, рассказала Анна Заворотнюк.

По ее словам, оказалось, что за ними уже какое-то время ехала полицейская машина, однако они не видели ее и не слышали из-за громкой музыки.

В итоге сотрудник полиции пояснил паре, что они едут по пляжу со слишком большой скоростью. Однако не стал выписывать штраф, ограничившись лишь устным предупреждением.

«Рамблер» писал, что в августе 2019 года появилась информация о том, что мать Анны Анастасия Заворотнюк больна раком головного мозга. Впоследствии стало известно, что актриса находится в коме и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Позже медики сообщили об улучшении ее состояния и прохождении реабилитации.

При этом дочь актрисы не комментирует болезнь матери и резко реагирует на вопросы о ней.